Суркис: Я говорил с президентом Шахтера. Ахметов - не папа Луческу

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что разговаривал с Ринатом Ахметовым, после назначения Мирчи Луческу.

"Я разговаривал с Ринатом Леонидовичем после назначения Луческу. Он мне сказал самые главные слова: "Он – профессионал. Если бы я хотел придумать для своей команды мотивацию, то это самая лучшая мотивация". У него была абсолютно нормальная реакция. Он говорит: "Это твое решение. Ты – хозяин клуба, ты вправе единолично его принимать. Если ты будешь выигрывать, тебе будут аплодировать. Если ты будешь проигрывать, как было уже не один раз, тебя будут ругать".

Ахметов же не папа Луческу. Он не должен его благословлять. Он должен сказать, нормально это или не нормально. То, что я услышал от него, если это было искренне: "Это будет интересно для нашего чемпионата, а для моей команды новым вызовом". Когда ты выигрываешь на протяжении 4 лет золотые медали, нужно снова искать мотивацию, что выиграть и в пятый раз", – рассказал Суркис в эфире программы "Мага" на телеканале "112 Украина".