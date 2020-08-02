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Суркис: Я говорил с президентом Шахтера. Ахметов - не папа Луческу

Премьер-лига
(3 голосов)

Президент киевлян сообщил, что разговаривал с владельцем "горняков"

Суркис: Я говорил с президентом Шахтера. Ахметов - не папа Луческу
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что разговаривал с Ринатом Ахметовым, после назначения Мирчи Луческу.

"Я разговаривал с Ринатом Леонидовичем после назначения Луческу. Он мне сказал самые главные слова: "Он – профессионал. Если бы я хотел придумать для своей команды мотивацию, то это самая лучшая мотивация". У него была абсолютно нормальная реакция. Он говорит: "Это твое решение. Ты – хозяин клуба, ты вправе единолично его принимать. Если ты будешь выигрывать, тебе будут аплодировать. Если ты будешь проигрывать, как было уже не один раз, тебя будут ругать".

Ахметов же не папа Луческу. Он не должен его благословлять. Он должен сказать, нормально это или не нормально. То, что я услышал от него, если это было искренне: "Это будет интересно для нашего чемпионата, а для моей команды новым вызовом". Когда ты выигрываешь на протяжении 4 лет золотые медали, нужно снова искать мотивацию, что выиграть и в пятый раз", – рассказал Суркис в эфире программы "Мага" на телеканале "112 Украина".

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
112 Украина
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Комментарии (5)
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Maldini (Киев)
02.08.2020 в 21:35
Какой позор?!Мог ли Лобаноский такое представить,даже в страшном сне не мог?!Евреи Суркисы всё продадут.даже маму!Это будет Шахтёр№2.но не Динамо!!!О-о-очень обидно за Динамо.но живём в такое время.что страной управляет КВН-щик.правительство еврейское.а вот и добрались до Динамо!Кто следующий???
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+2
-6
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DMiT75 (Донецк)
02.08.2020 в 21:38
"а вот и добрались до Динамо!" Кхм-кхм, вообще то Суркисы добрались до Динамо уже лет как 30 назад.
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+3
-3
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таврия19752009 (симферополь)
02.08.2020 в 21:10
Луческа звонит Ахметову и спрашивает можно я буду тренировать Динамо,Суркис звонит и спрашивает Ахметова можно Луческу будет тренировать Динамо.Кто хозяин Динамо тогда?)
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+2
-10
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.08.2020 в 21:46
А ватанам какое дело?
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+6
-1
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MES QUE UN CLUB
02.08.2020 в 21:46
таврия19752009 Ну да тебе проще. Делаешь минет Путину и голова ни о чём не болит.
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+5
-3


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