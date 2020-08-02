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Суркис: У Луческу философия, если будет предложение - Цыганкова надо продать

Премьер-лига
(1 голосов)

А готов ли сам президент "Динамо" продать лидера "бело-синих"?

Суркис: У Луческу философия, если будет предложение - Цыганкова надо продать
Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о позиции Мирчи Луческу насчет трансферной политики киевлян.

"Один из разговоров с Луческу заключался в том, что в "Динамо" очень талантливая молодежь. Он очень многих изучил, с ними можно добиваться результата. Я бы хотел, чтобы он начал это делать уже завтра. Сколько ему понадобится времени - месяц, два, полгода - я не могу сказать. Он мне пофамильно называл всю команду, даже ребят из U-19.

У него философия: если будет хорошее, достойное предложение по Цыганкову или еще кому-то - надо продавать. Я ему говорю, что это наш ключевой футболист. А он отвечает, что, продав Цыганкова, мы даем надежду Цитаишвили. А за Георгием есть кто-то еще. Если мы их будем держать в золотой клетке, они не будут прогрессировать.

"Вот Ярмоленко передержали", - сказал Луческу. А я ему доказывал, что с финансовой точки зрения я его не передержал. Он согласился, но сказал, что надо было отпустить на два года раньше, тогда тот же Цыганков раньше стартовал и сегодня был бы вообще топовым футболистом", - рассказал Суркис в эфире программы "Мага" на телеканале "112 Украина".

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В статье: Андрей Ярмоленко Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Виктор Цыганков Георгий Цитаишвили
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Источник:
112 Украина
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Комментарии (10)
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Футбольный спам (Киев)
03.08.2020 в 00:13
Прежде чем продать кого-то надо подготовить замену. А вообще это было очень сильное интервью Игоря Суркиса, видимо накипело у него, про всех "деятелей" выложил правду матку,... ПРАВИЛЬНО поступил что назначил Луческу и смело поступил что не стушевался перед натиском ультрас, уверен что Луческу поднимет динамо в тем кто критиковал станет стыдно за свои слова...
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+1
-2
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okolegko (Київ)
03.08.2020 в 00:25
спам він і є спам. Не палися, ботику. Твоє місце дуже швидко звільниться
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+1
0
Po4eson (Одесса)
02.08.2020 в 23:27
Луческу поднял веки Вию? ))) Ещё бы "Капитал" Карла Маркса подарил. И ещё пару книг по тематике. Книгу для героев. И ... На выбор
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
02.08.2020 в 23:27
Алилуйла
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+2
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
02.08.2020 в 23:21
очевидные же вещи говорит, но без будулая до него не доходило, дикарь страшный.
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+3
-3
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simargl (Чернигов)
02.08.2020 в 23:17
Циганков очень подвержен травмам, как и Ярмола. Одна школа подготовки. А по трансферам Дед прав. Растить и продавать, имея такую школу солить их что ли??? Движение жизнь!!!
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+5
-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
03.08.2020 в 00:08
ипаный колхоз, один год что-то показала ваща речка-вонючка, теперь всех учить будете жизни? :) иди хвосты коровам крути :)
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0
-1
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Инспектор ( )
02.08.2020 в 23:12
И пожалуйста, хватит про Будулая
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0
-3
ffggpl (Харьков)
02.08.2020 в 23:11
Есть надежда, что наконец то Суркисов научат профессиональному подходу к трансферам.
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+4
0
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Инспектор ( )
02.08.2020 в 23:10
А что тут гениального, конечно продавать и цену не ломить. В любой момент получает очередную травму и пиши пропало
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+3
0


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