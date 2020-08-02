Суркис: У Луческу философия, если будет предложение - Цыганкова надо продать

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о позиции Мирчи Луческу насчет трансферной политики киевлян.

"Один из разговоров с Луческу заключался в том, что в "Динамо" очень талантливая молодежь. Он очень многих изучил, с ними можно добиваться результата. Я бы хотел, чтобы он начал это делать уже завтра. Сколько ему понадобится времени - месяц, два, полгода - я не могу сказать. Он мне пофамильно называл всю команду, даже ребят из U-19.

У него философия: если будет хорошее, достойное предложение по Цыганкову или еще кому-то - надо продавать. Я ему говорю, что это наш ключевой футболист. А он отвечает, что, продав Цыганкова, мы даем надежду Цитаишвили. А за Георгием есть кто-то еще. Если мы их будем держать в золотой клетке, они не будут прогрессировать.

"Вот Ярмоленко передержали", - сказал Луческу. А я ему доказывал, что с финансовой точки зрения я его не передержал. Он согласился, но сказал, что надо было отпустить на два года раньше, тогда тот же Цыганков раньше стартовал и сегодня был бы вообще топовым футболистом", - рассказал Суркис в эфире программы "Мага" на телеканале "112 Украина".