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Маркевич прибыл в расположение Мариуполя и провел первую тренировку

Премьер-лига
(1 голосов)

Завтра пройдет презентация Остапа в новом клубе

Маркевич прибыл в расположение Мариуполя и провел первую тренировку
Новина українською

По информации Meta Rating, Остап Маркевич уже прибыл в расположение ФК "Мариуполь".

Сегодня 42-летний специалист провел первую тренировку в новом клубе и познакомился с игроками "моряков". В тренерский штаб войдут бывшие помощники Маркевича, с которыми он работал в "Черноморце".

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин заявил, что клуб официально представит Маркевича утром 3-го августа.

В прошлом сезоне Остап Маркевич успел поработать в Первой лиге сразу в двух клубах - "Агробизнес" и "Черноморец". Одесскую команду украинский наставник покинул 28-го апреля.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич Андрей Санин
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Источник:
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Комментарии (6)
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Dem555-85 (Мариуполь)
02.08.2020 в 23:55
Гальчук, Быков, Дава и Мишнев. Кто ещё остался в команде?
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+1
0
lektor (Мариуполь)
03.08.2020 в 00:24
Путря и Петерман
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+1
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Dr. House (Подолье)
03.08.2020 в 00:36
Не переживайте. Шахтёр с дюжину подкинет.
0
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Siren05 (Мариуполь)
03.08.2020 в 01:00
Ещё Чоботенко, Горбунов, Поспелов, Дудик, Путря, Петерман + из нашей молодёжки. А на место ветеранов - пришлют непотреб ( переростки из молодёжки ШД )... По идее в следующем ЧУ будем барахтаться на 10-14 местах...
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0
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Инспектор ( )
02.08.2020 в 23:45
Очередной мессия...
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+1
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ffggpl (Харьков)
02.08.2020 в 23:38
А кого он там тренировал!???
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+1
0


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