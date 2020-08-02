Маркевич прибыл в расположение Мариуполя и провел первую тренировку

По информации Meta Rating, Остап Маркевич уже прибыл в расположение ФК "Мариуполь".

Сегодня 42-летний специалист провел первую тренировку в новом клубе и познакомился с игроками "моряков". В тренерский штаб войдут бывшие помощники Маркевича, с которыми он работал в "Черноморце".

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин заявил, что клуб официально представит Маркевича утром 3-го августа.

В прошлом сезоне Остап Маркевич успел поработать в Первой лиге сразу в двух клубах - "Агробизнес" и "Черноморец". Одесскую команду украинский наставник покинул 28-го апреля.