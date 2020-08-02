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У Конте конфликт с руководством Интера. Антонио близок к уходу
Главный кандидат вместо Конте - Массимилиано Аллегри
Итальянское издание Sky Sports Italia сообщает, что главный тренер "Интера" Антонио Конте может уйти из стана "нерадзурри".
Вчера, в последнем туре Серии А
Итальянский наставник заявил, что обдумает положение дел в клубе, тем самым намекнул на возможный уход из "Интера".
По информации итальянских инсайдеров, уход Антонио вполне возможен. Руководство клуба недовольно высказываниями специалиста и считает, что показали свои настрои и амбции, когда усиливали состав под Конте.
В ближайшее время состоится встреча итальянского тренера с президентом "Интера", на которой стороны обсудят ситуацию. По информации Sky, главным кандидатом на пост нового наставника миланцев является Массимилиано Аллегри.