У Конте конфликт с руководством Интера. Антонио близок к уходу

Итальянское издание Sky Sports Italia сообщает, что главный тренер "Интера" Антонио Конте может уйти из стана "нерадзурри".

Вчера, в последнем туре Серии А "Интер" обыграл "Аталанту" 2:0 и завоевал серебрянные медали чемпионата Италии. После игры Конте сетовал на слабое руководство, которое не защищает его и игроков миланского клуба.

Итальянский наставник заявил, что обдумает положение дел в клубе, тем самым намекнул на возможный уход из "Интера".

По информации итальянских инсайдеров, уход Антонио вполне возможен. Руководство клуба недовольно высказываниями специалиста и считает, что показали свои настрои и амбции, когда усиливали состав под Конте.

В ближайшее время состоится встреча итальянского тренера с президентом "Интера", на которой стороны обсудят ситуацию. По информации Sky, главным кандидатом на пост нового наставника миланцев является Массимилиано Аллегри.