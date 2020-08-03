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После того, как Луческу возглавил Динамо - Шахтер решил не дарить ему памятник

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя собирались - на 75-летие

После того, как Луческу возглавил Динамо - Шахтер решил не дарить ему памятник
Новина українською

Донецкий "Шахтер" собирался поздравить с юбилеем своего экс-тренера Мирчу Луческу, который возглавлял команду в 2004-2016 годах, памятником. Но после заключения соглашения с принципиальным соперником, киевским "Динамо", от этой идеи отказались.

Еще в 2015 году на 70-летие Луческу "Шахтер" объявил, что поставит тренеру памятник после возвращения на "Донбасс-Арену". Мирче тогда подарили миниатюрную копию, а болельщикам представили проект: лавка, на которой сидит экс-наставник.

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В Донецке до сих пор война, но памятник подготовили. Месяц назад во время интервью с Каштру журналисты Профутбол заметили объект, накрытый зеленой тканью, чтобы не засветить заблаговременно - тот самый памятник.

Клуб, по информации журналистов, готовил подарок на 75-й день рождения. Но официального открытия памятника не было, он остался стоять на тренировочной базе "Шахтера", только теперь - уже подальше от главного помещения, где переодеваются игроки.

После того, как Луческу возглавил Динамо - Шахтер решил не дарить ему памятник - изображение 1

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В статье: Мирча Луческу Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (18)
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Dardolis (Первомайск)
03.08.2020 в 11:48
Там БТР любители русского мира накрыли))) После возвращения собирались? После какого возвращения? Нет уж, варитесь там сами, не хватало, чтобы это быдло ещё потом присоединилось.
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+1
-1
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tolina-ystas (Краматорск)
03.08.2020 в 11:48
Памятник всё равно подарят только с изменившимся статусом.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
03.08.2020 в 11:36
памятник "цыган поднимает шапку с газона стадиона Динамо")
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+4
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.08.2020 в 11:02
Ну й гниди, показали себе в усій красі...
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+8
-3
Бутига (Чернигов)
03.08.2020 в 10:51
Жаль что жлобская психология победила благородные намерения. Как был Ахметов гопником ,так им и остался. Ведь дарить собирались за прошлые заслуги, а теперь их что,решили отменить? Луче иностранец- наемник и варяг, сменил десяток команд. Ну какие к нему могут быть претензии за переход в Динамо?! Вот если бы подарили- это было бы красиво, высокие отношения! А теперь - недалекость ума и воспитания. Позорники!
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+10
-2
maks1923 (Ирпень)
03.08.2020 в 10:35
Кому он там нужен пушилину ,так же как и стадион и база,навечно замороженные обьекты
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+7
-1
avatar
Инспектор ( )
03.08.2020 в 09:55
Все правильно. Хоть это дело Луческу, но дарить памятник тренеру Динамо как то не то
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+5
-7
Hanter44 (Baburka)
03.08.2020 в 09:39
Как весело от идиотов!
Ответить
+2
-7
Dr. House (Подолье)
03.08.2020 в 09:50
Любезнейший, попроситесь хоть на полчасика на прогулку под присмотром санитаров, может нормальных людей увидите, а то одни соседи по палате....
Ответить
+9
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.08.2020 в 11:05
Dr. House
+3
-2
Hanter44 (Baburka)
03.08.2020 в 11:18
А,что ? Тебя не выпускают? Печалька!
+2
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.08.2020 в 12:39
Конечно весело))). Соседом Бабуина по палате является монреальско-шепетовский Алень)))
+1
0
miha (Киев)
03.08.2020 в 09:32
Ну и мелочные же типчики эти донецкие, фу мерзость.
Ответить
+11
-5
aleks68
03.08.2020 в 10:05
а чем вы лучше убогие?
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+6
-9
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
03.08.2020 в 09:28
кайф розісралися (хоча шахта і ахметка особисто двічі луческу "отворот-поворот" показал нічого, тепер пам'ятника не даруватимуть (навіщо тоді його майстрували!?) дідок у 75 якось перереживе
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+7
-3
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таврия19752009 (симферополь)
03.08.2020 в 09:21
Ждут когда разведчик Луческу проведет диверсию в стане врага(Динамо).тогда ещё и медаль дадут
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+5
-6
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simargl (Чернигов)
03.08.2020 в 09:19
Ну все равно подарят ... только попозже, так сказать ....
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+2
-2
Vantala (Kharkiv)
03.08.2020 в 09:09
Донецкая заморочка, любители прижизненных памятников :) Кобзон, теперь Мирча :)
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+9
-2


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