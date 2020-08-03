После того, как Луческу возглавил Динамо - Шахтер решил не дарить ему памятник

Донецкий " Шахтер " собирался поздравить с юбилеем своего экс-тренера Мирчу Луческу, который возглавлял команду в 2004-2016 годах, памятником. Но после заключения соглашения с принципиальным соперником, киевским "Динамо", от этой идеи отказались.

Еще в 2015 году на 70-летие Луческу "Шахтер" объявил, что поставит тренеру памятник после возвращения на "Донбасс-Арену". Мирче тогда подарили миниатюрную копию, а болельщикам представили проект: лавка, на которой сидит экс-наставник.

В Донецке до сих пор война, но памятник подготовили. Месяц назад во время интервью с Каштру журналисты Профутбол заметили объект, накрытый зеленой тканью, чтобы не засветить заблаговременно - тот самый памятник.

Клуб, по информации журналистов, готовил подарок на 75-й день рождения. Но официального открытия памятника не было, он остался стоять на тренировочной базе "Шахтера", только теперь - уже подальше от главного помещения, где переодеваются игроки.