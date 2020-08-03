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После того, как Луческу возглавил Динамо - Шахтер решил не дарить ему памятник
Хотя собирались - на 75-летие
Донецкий "
Еще в 2015 году на 70-летие Луческу "Шахтер" объявил, что поставит тренеру памятник после возвращения на "Донбасс-Арену". Мирче тогда подарили миниатюрную копию, а болельщикам представили проект: лавка, на которой сидит экс-наставник.
В Донецке до сих пор война, но памятник подготовили. Месяц назад во время интервью с Каштру журналисты Профутбол заметили объект, накрытый зеленой тканью, чтобы не засветить заблаговременно - тот самый памятник.
Клуб, по информации журналистов, готовил подарок на 75-й день рождения. Но официального открытия памятника не было, он остался стоять на тренировочной базе "Шахтера", только теперь - уже подальше от главного помещения, где переодеваются игроки.