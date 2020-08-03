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Десна вернулась из отпуска и определилась со спаррингами, от травмы оправился хавбек команды

Премьер-лига
(2 голосов)

Пропустивший всю летнюю часть чемпионата

Десна вернулась из отпуска и определилась со спаррингами, от травмы оправился хавбек команды
Новина українською

С субботы, 1 августа, черниговская "Десна" вернулась к тренировочной работе после отпуска.

Команда приступила к тренировкам в полном составе, но, к ней еще присоединятся потенциальные новички.

6-го августа подопечные Александра Рябоконя проведут контрольный поединок со второй командой "Динамо", игра состоится на базе киевлян в Конча-Заспе.

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Также "Десна" проведет контрольные поединки 10, 11, 14 и 15 августа. О соперниках будет сообщено позже.

До 6-го августа "Десна" будет готовиться в Чернигове, а уже после игры с киевлянами, "деснянцы" будут готовиться в пригороде столицы - в спортивном комплексе "Кампа-Буча".

От травмы, как сообщает Футбол News, оправился в атакующий полузащитник "Десны" Алексей Гуцуляк.

Думаю, сейчас никто не готов к возвращению в игру. Все пришли из отпуска, надо набирать форму. Я готов тренироваться, готов быть в коллективе. С ногой все нормально, уже нет никаких проблем.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Рябоконь Контрольный матч спарринг Алексей Гуцуляк
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
03.08.2020 в 10:49
Ну и славно. Удачи нам !!!
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