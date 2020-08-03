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Десна вернулась из отпуска и определилась со спаррингами, от травмы оправился хавбек команды
Пропустивший всю летнюю часть чемпионата
С субботы, 1 августа, черниговская "
Команда приступила к тренировкам в полном составе, но, к ней еще присоединятся потенциальные новички.
6-го августа подопечные Александра Рябоконя проведут контрольный поединок со второй командой "Динамо", игра состоится на базе киевлян в Конча-Заспе.
Также "Десна" проведет контрольные поединки 10, 11, 14 и 15 августа. О соперниках будет сообщено позже.
До 6-го августа "Десна" будет готовиться в Чернигове, а уже после игры с киевлянами, "деснянцы" будут готовиться в пригороде столицы - в спортивном комплексе "Кампа-Буча".
От травмы, как сообщает Футбол News, оправился в атакующий полузащитник "Десны" Алексей Гуцуляк.
Думаю, сейчас никто не готов к возвращению в игру. Все пришли из отпуска, надо набирать форму. Я готов тренироваться, готов быть в коллективе. С ногой все нормально, уже нет никаких проблем.