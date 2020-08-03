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Десна хочет проводить матчи Лиги Европы на Оболонь-Арене
Не в Одессе
Спортивный директор "
К сожалению, по его словам, в Чернигове на своем стадионе команда играть в еврокубках не сможет, поскольку арена не пройдет аттестацию УЕФА.
В связи с этим мы хотели бы сыграть в Лиге Европы в Киеве. Рассматриваем вариант только столицы и "Оболонь Арены". В Киев смогут приехать наши болельщики и поддержать "Десну".
Правда, где нам представится сыграть матч квалификации Лиги Европы, еще непонятно. Все будет зависеть от жеребьевки. Поскольку отбор будет состоять из одного матча, пока непонятно, где мы сыграем - дома, на нейтральном поле или на выезде. Точных дат матчей отбора УЕФА тоже еще не определил. Насколько нам известно, это произойдет только после того, как завершится этот евросезон, который был продлен из-за коронавируса. Пока конкретной информации о новом еврокубковом сезоне еще нет.
Черниговская "Десна" заняла 4 место в УПЛ и впервые в своей истории получила право представлять Украину в еврокубках. Команда начнет соревнования с третьего квалификационного раунда, его жеребьевка состоится 1 сентября.
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