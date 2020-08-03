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Десна хочет проводить матчи Лиги Европы на Оболонь-Арене

Премьер-лига
(1 голосов)

Не в Одессе

Десна хочет проводить матчи Лиги Европы на Оболонь-Арене
Новина українською

Спортивный директор "Десны" Вадим Мельник рассказал, где команда планирует проводить домашние матчи в Лиге Европы.

К сожалению, по его словам, в Чернигове на своем стадионе команда играть в еврокубках не сможет, поскольку арена не пройдет аттестацию УЕФА.

В связи с этим мы хотели бы сыграть в Лиге Европы в Киеве. Рассматриваем вариант только столицы и "Оболонь Арены". В Киев смогут приехать наши болельщики и поддержать "Десну".

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Правда, где нам представится сыграть матч квалификации Лиги Европы, еще непонятно. Все будет зависеть от жеребьевки. Поскольку отбор будет состоять из одного матча, пока непонятно, где мы сыграем - дома, на нейтральном поле или на выезде. Точных дат матчей отбора УЕФА тоже еще не определил. Насколько нам известно, это произойдет только после того, как завершится этот евросезон, который был продлен из-за коронавируса. Пока конкретной информации о новом еврокубковом сезоне еще нет.

Черниговская "Десна" заняла 4 место в УПЛ и впервые в своей истории получила право представлять Украину в еврокубках. Команда начнет соревнования с третьего квалификационного раунда, его жеребьевка состоится 1 сентября.

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В статье: Киев. Стадион "Оболонь-Арена" Киев Лига Европы Десна (Чернигов) Оболонь-Арена
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Комментарии (8)
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Запорізьке Торпедо (zp)
03.08.2020 в 11:32
типо, дешево и сердито) лучше б на Динамо уже тогда
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0
-1
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simargl (Чернигов)
03.08.2020 в 11:07
Оболонь-арена для Десны как родной стадион. Столько там сыграно игр , что и не сосчитать )))... да и ехать не далеко, в первой лиге на всех играх Десны был там. Весь вопрос как 1 сентября жребий выпадет... с кем и где ...
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0
-3
Hanter44 (Baburka)
03.08.2020 в 11:06
И зачем такой футбол?Зачем такие команды,которые не могут обеспечить игры в своем городе и тыняются там где их приютят? Шахтер,Заря-это бомжи! А кто же тогда Десна,Колос и еще те,кто на подходе с первой лиги,но без нормального стадиона.
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+3
-2
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simargl (Чернигов)
03.08.2020 в 11:10
Иди в бабурку, тормоз. В Чернигове нет аэропорта. Ближайший Борисполь на 30 км дальше чем прописано в Райдере УЕФА . Хоть Какой стадион в Чернигове не пройдёт ...
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+1
-4
Liverpool 333 (Кировоград )
03.08.2020 в 11:20
Спортивный директор Десны сказал арена не пройдет аттестацию УЕФА, он же не сказал за аэропорт ничего
+4
0
avatar
zaDinamoiDesnu (Чернигов)
03.08.2020 в 11:49
нупусть заходит Харьков со стадионом и аропортом но пока без команды ,а также Одесса ,Днепр ,Львов и так далее стадионы которые кстати построили на наши налоги к Евро 2012
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0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.08.2020 в 10:59
Може дома грати взагалі не доведеться
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0
0
Primeval (Одесса)
03.08.2020 в 10:56
В Одессе видимо снова цену космическую заломили((
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0
0


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