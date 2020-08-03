Герой футбольного дня. Александр Бабич

"Народ не обманешь" – политически-социальный лозунг сейчас как никогда актуален в плоскости футбола. Упоминание об Александре Бабиче в контексте его возможного сотрудничества с луганской "Зарей" вызывает бурную реакцию болельщиков. Реакция эта преимущественно негативная. Несмотря на тот факт, что Бабич уже более пяти лет работает с не последними командами УПЛ (с 2014-го по 2017-й он работал в "Черноморце" без диплома PRO, но сути это не меняет), хотя бы каким-то авторитетом среди болельщиков он похвастаться не может.

На это есть сразу несколько причин. Пожалуй, самая главная из них – безликость команд, возглавляемых Александром Бабичем. Если в "Черноморце" еще можно было найти хоть какие-то признаки присутствия тренерской мысли, что "Мариуполь" за три года сотрудничества с Бабичем так и не обзавелся уникальным рисунком игры. Квинтэссенцией работы Александра Александровича в "Мариуполе" наверняка можно считать его финальный матч против "Колоса" в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы: дебютанту, представителю села и одновременно команде с худшей комплектацией Бабич проиграл практически без шансов (пусть не вводит в заблуждение счет 0:1). "Колос" прессинговал, осмысленно выходил из собственной половины поля от защиты в атаку, задействовал фланги, демонстрировал наигранные комбинации и какое-никакое разнообразие. У "Мариуполя" же игра, по большому счету, свелась к традиционному "бей-беги".

Вспомним, что перед тем "Мариуполь" несколько раз проигрывал "Днепру-1", который и не пустил его в чемпионскую шестерку – команде также без опыта. В Лиге Европы за два года "Мариуполь" с боями прошел лишь одного соперника, в противостоянии с которым на самом деле считался фаворитом ("Юргорден"). Обычным же середнякам "Бордо" и АЗ команда Бабича проигрывала в одни ворота. Ничья с нидерландцами в домашнем поединке, добытая исключительно на игре от глухой обороны, считалась манной небесной.

Поэтому только скептическую улыбку вызвали прощальные слова Бабича относительно "Мариуполя". "Как говорил вожак стаи – это была славная охота", - хотя добычи никто из тех, кто следит за украинским футболом, так и не увидел.

Если забыть о "Мариуполе", у которого каждые полгода менялся состав, то витриной работы Бабича будет "Черноморец", с которым удалось заскочить в чемпионскую шестерку в сезоне 2016/17. Хотя тогда по меркам современной УПЛ у одесситов был весьма неплохой состав – Евгений Боровик, Давид Хочолава, Александр Андриевский, Олег Данченко, Владислав Кабаев, Владислав Калитвинцев, Дмитрий Коркишко, Сергей Люлька, Евгений Смирный, Никита Татарков, Максим Третьяков, Алексей Хобленко, поэтому говорить о сенсационном достижении нужно с осторожностью. Хотя уже в самой шестерке, несмотря на победы над "Шахтером" и "Зарей", "Черноморец" финишировал за спинами не только грандов, но и скромных "Александрии" с "Олимпиком".

Ну и не подходит стиль нытья Александра Бабича "Заре" с прозвищем "мужики". Помните матч, когда "Мариуполь" проиграл киевскому "Динамо" из-за пропущенного на последних секундах гола от Вербича, а арбитр не назначил пенальти в ворота команды Бабича через игру рукой Чоботенко? На арбитраж жаловался именно Бабич. Некачественным судейством Бабич часто оправдывал свои поражения (в частности, от "Динамо", "Днепра-1", "Колоса" и т.д.) и молчал, когда арбитры ошибались в пользу его команды. У "Зари" немного другой стиль – это команда, которая не жалуется, а терпит, борется.

Да и в сравнении с тем, что мы видели в исполнении команд Александра Бабича, сегодняшняя игра луганской "Зари" – это высшая материя. С такой игрой можно было бы попробовать побороться за выход из группы Лиги Европы, но уход Скрипника и приход на его место Александра Бабича на бумаге отвергает луганчан на несколько шагов назад. Как будет на футбольном поле? Новый сезон уже скоро.

И его "Заря" начнет с Александром Бабичем, не сомневайтесь.