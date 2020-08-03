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Руслан Костышин: Я впускаю в свой дом футболистов, там мы никогда не говорим о футболе
Особенности "teambuilding" от главного тренера
Матчи еврокубков Костышин называет историческим событием для команды.
Даже в итальянской прессе написали, что клуб из маленькой деревни вышел в ЛЕ. Уже по Европе распространились, что команда из населенного пункта с таким количеством жителей вышла в ЛЕ.
Говорили, что у "Колоса" не болельщиков, но нашу команду полюбили, с удовольствием ее поддерживают. В селах фанаты колоритные, есть люди с барабанами из Фастова. Болельщиков знаю в лицо, по крайней мере приближенных к селу, живущих в Ковалевке. А те все, что ездят с командой, я их не всех знаю. Главное, что они у нас есть и поддерживают.
Мы 3 года шли к УПЛ, это была наша задача. Если бы этого не произошло, это была бы личная неудача для меня.
У нас есть доверие. Я пускаю в свой дом футболистов. Они чувствуют доверие тренера. Но мы никогда не говорим о футболе у меня дома. О себе, о чем-либо, байки и истории, все проходит легко, очень хорошая атмосфера.
Главный по юмору? Это Саныч, наш администратор! Ему 65 лет, но он в полном порядке.