Руслан Костышин: Я впускаю в свой дом футболистов, там мы никогда не говорим о футболе

Ковалевский коуч Руслан Костышин прокомментировал успех клуба - первый сезон в УПЛ и сразу победа в плей-офф за участие в Лиге Европы.

Матчи еврокубков Костышин называет историческим событием для команды.

Даже в итальянской прессе написали, что клуб из маленькой деревни вышел в ЛЕ. Уже по Европе распространились, что команда из населенного пункта с таким количеством жителей вышла в ЛЕ. Говорили, что у "Колоса" не болельщиков, но нашу команду полюбили, с удовольствием ее поддерживают. В селах фанаты колоритные, есть люди с барабанами из Фастова. Болельщиков знаю в лицо, по крайней мере приближенных к селу, живущих в Ковалевке. А те все, что ездят с командой, я их не всех знаю. Главное, что они у нас есть и поддерживают.

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