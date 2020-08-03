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Руслан Костышин: Я впускаю в свой дом футболистов, там мы никогда не говорим о футболе

Премьер-лига
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Особенности "teambuilding" от главного тренера

Руслан Костышин: Я впускаю в свой дом футболистов, там мы никогда не говорим о футболе
Новина українською

Ковалевский коуч Руслан Костышин прокомментировал успех клуба - первый сезон в УПЛ и сразу победа в плей-офф за участие в Лиге Европы.

Матчи еврокубков Костышин называет историческим событием для команды.

Даже в итальянской прессе написали, что клуб из маленькой деревни вышел в ЛЕ. Уже по Европе распространились, что команда из населенного пункта с таким количеством жителей вышла в ЛЕ.

Говорили, что у "Колоса" не болельщиков, но нашу команду полюбили, с удовольствием ее поддерживают. В селах фанаты колоритные, есть люди с барабанами из Фастова. Болельщиков знаю в лицо, по крайней мере приближенных к селу, живущих в Ковалевке. А те все, что ездят с командой, я их не всех знаю. Главное, что они у нас есть и поддерживают.

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Мы 3 года шли к УПЛ, это была наша задача. Если бы этого не произошло, это была бы личная неудача для меня.

У нас есть доверие. Я пускаю в свой дом футболистов. Они чувствуют доверие тренера. Но мы никогда не говорим о футболе у ​​меня дома. О себе, о чем-либо, байки и истории, все проходит легко, очень хорошая атмосфера.

Главный по юмору? Это Саныч, наш администратор! Ему 65 лет, но он в полном порядке.

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В статье: Руслан Костышин Лига Европы УПЛ Колос (Ковалевка) тренировка тренер
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Источник:
Профутбол

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