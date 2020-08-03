Заря тренируется без Скрипника, гендиректор клуба называет причину

Накануне луганская команда возобновила тренировки после отпуска, однако занятия с субботы проводит не главный тренер Виктор Скрипник, а его помощники, сообщает телеканал Футбол.

Сегодня наставник якобы должен вернуться в "черно-белый" клуб.

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У нас отсутствует и старший тренер Веселин Атанасов. У него тоже жена приболела, он отпросился на 2 дня. Надеюсь, Скрипник будет с командой. Он у нас главный тренер, - сказал гендиректор клуба Станислав Оганов.

Что касается возможного назначения главным тренером Александра Бабича - Оганов отказался комментировать, но и не опроверг этого.

Ранее говорилось о том, что Скрипник должен возглавить "Днепр-1", а Александр Бабич вместо него - "Зарю".