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Заря тренируется без Скрипника, гендиректор клуба называет причину

Премьер-лига
(1 голосов)

Заболела жена

Заря тренируется без Скрипника, гендиректор клуба называет причину
Новина українською

Накануне луганская команда возобновила тренировки после отпуска, однако занятия с субботы проводит не главный тренер Виктор Скрипник, а его помощники, сообщает телеканал Футбол.

Сегодня наставник якобы должен вернуться в "черно-белый" клуб.

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У нас отсутствует и старший тренер Веселин Атанасов. У него тоже жена приболела, он отпросился на 2 дня. Надеюсь, Скрипник будет с командой. Он у нас главный тренер, - сказал гендиректор клуба Станислав Оганов.

Что касается возможного назначения главным тренером Александра Бабича - Оганов отказался комментировать, но и не опроверг этого.

Ранее говорилось о том, что Скрипник должен возглавить "Днепр-1", а Александр Бабич вместо него - "Зарю".

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Александр Бабич тренировка Станислав Оганов
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
03.08.2020 в 12:40
Лицемерие возведенное в степень!
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.08.2020 в 12:13
Надійся і жди, вся жизнь впереди...
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