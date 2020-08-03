Зарплату выплачиваю я. Суркис упрекнул Шевченко вызовом в сборную Украины вне дат УЕФА

Президент " Динамо " Игорь Суркис поднял тему, за которую часто критикуют клуб - несколько раз в течение сезона руководство "бело-синих" не отпускало игроков в сборные различных возрастных групп. Суркиса критиковали за отсутствие патриотизма.

Шеф "Динамо" отметил, что сегодня клуб вместе с "Шахтером" - два основных источника для сборных разных возрастов.

А с нами постоянно так обращаются, будто мы что-то им должны. Но я им ничего не должен! Вообще ничего не должен. Я должен своей стране, гражданам. Я должен действовать по регламенту. Если мне говорят, что 25-26 августа - матч за Суперкубок, а потом в период 5-6 дней я должен отдать своих игроков в сборную, потому что они так хотят, то я их не отдам! Не нужно обвинять меня в том, что я не патриотично отношусь к своей стране. Я прекрасно отношусь к Андрею Шевченко. Он долго играл в "Динамо", потом я его очень сложно забирал из "Челси" в Киев. Это символ, легенда. Так получилось, что сегодня Шевченко работает в сборной. Он выполняет свою работу очень качественно.