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Зарплату выплачиваю я. Суркис упрекнул Шевченко вызовом в сборную Украины вне дат УЕФА
И вспомнил, как трудно забирал его из "Челси"
Президент "
Шеф "Динамо" отметил, что сегодня клуб вместе с "Шахтером" - два основных источника для сборных разных возрастов.
А с нами постоянно так обращаются, будто мы что-то им должны. Но я им ничего не должен! Вообще ничего не должен. Я должен своей стране, гражданам.
Я должен действовать по регламенту. Если мне говорят, что 25-26 августа - матч за Суперкубок, а потом в период 5-6 дней я должен отдать своих игроков в сборную, потому что они так хотят, то я их не отдам! Не нужно обвинять меня в том, что я не патриотично отношусь к своей стране.
Я прекрасно отношусь к Андрею Шевченко. Он долго играл в "Динамо", потом я его очень сложно забирал из "Челси" в Киев. Это символ, легенда. Так получилось, что сегодня Шевченко работает в сборной. Он выполняет свою работу очень качественно.
Да, иногда мне хочется, чтобы больше игроков "Динамо" играли в сборной. Мне кажется, что мой игрок ничем не слабее других. Но за результат отвечает Шевченко, и он должен ставить того, кто сегодня принесет пользу нашей национальной команде.
Однако он, когда приглашает футболистов, должен позвонить клубному тренеру, согласовать график. У нас пришел новый тренер, мы проведем две встречи, а затем на 12-14 дней должны отдать футболистов в сборную. Не в даты УЕФА и ФИФА. А зарплату игрокам плачу я. Меня сейчас обвинят в том, что я все о деньгах. Но без денег ты ничего не сделаешь!
Поэтому не стоит упрекать меня отсутствием патриотизма. Я болею за национальную команду, даже если хочу прийти поддержать сборную, а мне говорят, что "вы не должны здесь быть, перейдите в другую ложу". Разговор чисто о человеческих отношениях. Не более того.