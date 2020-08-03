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Зарплату выплачиваю я. Суркис упрекнул Шевченко вызовом в сборную Украины вне дат УЕФА

Премьер-лига
(5 голосов)

И вспомнил, как трудно забирал его из "Челси"

Зарплату выплачиваю я. Суркис упрекнул Шевченко вызовом в сборную Украины вне дат УЕФА
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис поднял тему, за которую часто критикуют клуб - несколько раз в течение сезона руководство "бело-синих" не отпускало игроков в сборные различных возрастных групп. Суркиса критиковали за отсутствие патриотизма.

Шеф "Динамо" отметил, что сегодня клуб вместе с "Шахтером" - два основных источника для сборных разных возрастов.

А с нами постоянно так обращаются, будто мы что-то им должны. Но я им ничего не должен! Вообще ничего не должен. Я должен своей стране, гражданам.

Я должен действовать по регламенту. Если мне говорят, что 25-26 августа - матч за Суперкубок, а потом в период 5-6 дней я должен отдать своих игроков в сборную, потому что они так хотят, то я их не отдам! Не нужно обвинять меня в том, что я не патриотично отношусь к своей стране.

Я прекрасно отношусь к Андрею Шевченко. Он долго играл в "Динамо", потом я его очень сложно забирал из "Челси" в Киев. Это символ, легенда. Так получилось, что сегодня Шевченко работает в сборной. Он выполняет свою работу очень качественно.

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Да, иногда мне хочется, чтобы больше игроков "Динамо" играли в сборной. Мне кажется, что мой игрок ничем не слабее других. Но за результат отвечает Шевченко, и он должен ставить того, кто сегодня принесет пользу нашей национальной команде.

Однако он, когда приглашает футболистов, должен позвонить клубному тренеру, согласовать график. У нас пришел новый тренер, мы проведем две встречи, а затем на 12-14 дней должны отдать футболистов в сборную. Не в даты УЕФА и ФИФА. А зарплату игрокам плачу я. Меня сейчас обвинят в том, что я все о деньгах. Но без денег ты ничего не сделаешь!

Поэтому не стоит упрекать меня отсутствием патриотизма. Я болею за национальную команду, даже если хочу прийти поддержать сборную, а мне говорят, что "вы не должны здесь быть, перейдите в другую ложу". Разговор чисто о человеческих отношениях. Не более того.

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В статье: Андрей Шевченко Игорь Суркис Динамо (Киев) Челси (Лондон)
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Источник:
Телеканал 112

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Комментарии (25)
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alex.belogubko (одесса)
03.08.2020 в 16:22
Шева делай из бразильцев украинцев и пошёл Суркис со своим ДК-- все хорошие укригроки будут сидеть на скамейке
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-1
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Cannabis Sativa (Луцк)
03.08.2020 в 16:07
Шум ниочем. Основу сборной составляют легионеры с игроками Шахтера. Динамовцы в ней резервисты (кроме Миколенко разве что). Отсутствие условного Бойко вообще никак на игру сборной не повлияет.
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+1
-1
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Drovko (Lviv)
03.08.2020 в 17:06
а Циганков?
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
03.08.2020 в 15:54
,..вот здесь (несмотря на наш "особый" патриотизм") и мое трепетное отношение к сборной, ...и я за Суркиса. В самый момент, когда команда и тренер должны определится, забирают лучших на длительное время. Просто "подрыв" какой то. Зачем тогда этот "сыр-бор" с новым тренером. Какой разговор о команде Динамо, если ее сейчас разберут по частям на этапе становления... Наверно лучше с Луческо "накатать" действенных футболистов, которые усилят сборную за этот короткий срок. И Суркис прав - он полностью обеспечивает и финансирует футболистов, это как "отдай невесту во время свадьбы" , так что ли. Суркис как всегда конечно приводит мелкие доводы, но по сути он прав. Сейчас тот момент, когда Динамо нужно сосредоточится только на себе, хотя бы определится с игроками и их постановкой на поле. Вообще,несуразность происходящего сейчас в нашем футболе просто сносит голову. Все бьются за место под солнцем, которого нет - полное затмение....
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+1
-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
03.08.2020 в 15:54
Шева хочет быть хорошим для всех, а так не бывает, когда все между собой грызутся
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+1
0
10 (Феодосия)
03.08.2020 в 15:43
А мне интересно когда это Суркиса не пустили в VIP ложу? Совсем прикорытники охренели! Все места растянули!
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0
-1
10 (Феодосия)
03.08.2020 в 15:44
Это не на матч ли с Португалами? Когда Зеленский на стадионе был.
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0
-1
sergio07 (Запоріжжя)
03.08.2020 в 15:11
Цікаво, коли пройде мода постійно перти на Суркіса... От я можу поставити себе на його місце і уявити власником ДК))). І що я скажу - також би не хотів відпускати гравців на 2 тижні під час підготовки до сезону, та ще й з новим тренером.
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+2
-1
Saturn (Киев)
03.08.2020 в 15:15
Не на Суркисов - старший на мой взгляд вообще молодец, а на младшем по-моему природа отдохнула, иначе его шаги по управлению Динамой трудно осмыслить
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+1
-2
sergio07 (Запоріжжя)
03.08.2020 в 15:24
З Хацкевичем і особливо Луческу - так. Дурня повна
+1
-1
Vantala (Kharkiv)
03.08.2020 в 14:38
Наверное из-за коронавируса у всех даты поплыли. Слышал о такой проблеме, сурок?
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+2
-3
ShtanGa (Славське)
03.08.2020 в 13:41
Антипатріот
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+1
-7
Геродот (Винница)
03.08.2020 в 13:36
Так Шахтеру еще сложнее. Динамо просто готовится к чемпионату, а Шахтер продолжает борьбу за Лигу Европы, да и игроков Шахтера в сборной больше. Но Ахметов не плачет. Скорее всего Суркис переживает, что Луческу в такой ситуации ничего не успеет сделать в Динамо, могут начаться пролеты и тогда за дело возьмутся ультрас, жаждущие крови.
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+7
-7
Tasha (Киев)
03.08.2020 в 13:22
А когда Шева вне дат УЕФА игроков вызывает? А 3.09.2020 и 6.09.2020 игры Лиги Наций
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+3
0
Astor Astor (Одесса)
03.08.2020 в 16:20
Ну вот на эти даты и вызовет. Какие проблемы?
Ответить
0
-1
миг-25 (киев)
03.08.2020 в 13:19
Игроков Динамо смотреть не надо -они и так имеют вес Пусть кум наркомана Павелки проверит в товарняках молодых Украинцев -Марлоса -Мораеса- Коваленку и прочую донбасятину
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+7
-10
aleks68
03.08.2020 в 13:48
уймись придурок.игроки дЫнамо имеют вес на дурке
Ответить
+5
-6
Astor Astor (Одесса)
03.08.2020 в 13:15
А на фига в разгар подготовки к новому сезону отдавать игроков в сборную на 2 недели? Что за бред, так они ни к чему не подготовятся. Я думаю, что и Шахтер не захочет на 2 недели кучи основных игроков лишиться.
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+9
-3
белорус (Киев)
03.08.2020 в 13:22
как нафига, Вася? ты чё забыл, что уже вначале сентября стартует лига наций, а сборная последний раз помнишь когда собиралась? тем более, что товарняки в марте и июне, а также евро пролетели из-за этого грёбаного узкоглазого коронавируса
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+3
-7
Astor Astor (Одесса)
03.08.2020 в 16:19
Это их проблемы, Петя. А я никогда ничего не забываю. И я прекрасно помню, что в течение сезона существует куча окон, специально утвержденных ФИФА/УЕФА - именно для игр сборной и проведения соответствующих сборов. Так что выдирать игроков из клубов еще и во время предсезонной подготовки - это вообще наглость.
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.08.2020 в 13:10
Тридварас опезежоповский.
Ответить
+6
-11
vgolovan (полтава)
03.08.2020 в 13:15
ты хоть сам понял что написал
Ответить
+7
-4
Dr. House (Подолье)
03.08.2020 в 15:16
Он то понял. А ты?
+2
-3
Hanter44 (Baburka)
03.08.2020 в 15:16
А зачем же ему понимать ? У него все понятия заканчиваются на голубых,себе подобных.
+2
-3
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
03.08.2020 в 15:55
это он представился :)
+1
-1


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