Скрипника в Днепр-1 не будет - СМИ

В результате затяжных перипетий тренер Виктор Скрипник этим летом не возглавит " Днепр-1 ", информирует ТаТоТаке.

Речь идет о том, что действующий наставник Дмитрий Михайленко сохранит свою должность на сезон-2020/2021.

Таково общее решение руководителей днепровского клуба и " Зари ".

Однако судьба Скрипника, который с 1 августа находится в Запорожье, как и раньше - под вопросом. Он может как остаться в "Заре", так и покинуть клуб, разорвав контракт, который действует до 2022 года. В последнем случае его заменит Александр Бабич.

По данным футбольного шоу, будущее 50-летнего специалиста зависит не только от решения президента "Зари" Евгения Геллера, но и от личной позиции Скрипника.