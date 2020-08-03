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Скрипника в Днепр-1 не будет - СМИ
Но и Бабич в "Заре" - реальность
В результате затяжных перипетий тренер Виктор Скрипник этим летом не возглавит "
Речь идет о том, что действующий наставник Дмитрий Михайленко сохранит свою должность на сезон-2020/2021.
Таково общее решение руководителей днепровского клуба и "
Однако судьба Скрипника, который с 1 августа находится в Запорожье, как и раньше - под вопросом. Он может как остаться в "Заре", так и покинуть клуб, разорвав контракт, который действует до 2022 года. В последнем случае его заменит Александр Бабич.
По данным футбольного шоу, будущее 50-летнего специалиста зависит не только от решения президента "Зари" Евгения Геллера, но и от личной позиции Скрипника.