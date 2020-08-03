  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипника в Днепр-1 не будет - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипника в Днепр-1 не будет - СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

Но и Бабич в "Заре" - реальность

Скрипника в Днепр-1 не будет - СМИ
Новина українською

В результате затяжных перипетий тренер Виктор Скрипник этим летом не возглавит "Днепр-1", информирует ТаТоТаке.

Речь идет о том, что действующий наставник Дмитрий Михайленко сохранит свою должность на сезон-2020/2021.

Читайте такжеСкрипник будет представлен тренером Днепра-1 завтра – источник

Таково общее решение руководителей днепровского клуба и "Зари".

Однако судьба Скрипника, который с 1 августа находится в Запорожье, как и раньше - под вопросом. Он может как остаться в "Заре", так и покинуть клуб, разорвав контракт, который действует до 2022 года. В последнем случае его заменит Александр Бабич.

По данным футбольного шоу, будущее 50-летнего специалиста зависит не только от решения президента "Зари" Евгения Геллера, но и от личной позиции Скрипника.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Михайленко Виктор Скрипник Александр Бабич Евгений Геллер СК Днепр-1 Днепр-1
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (20)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Astor Astor (Одесса)
03.08.2020 в 16:39
Во развели бодягу, клоуны.
Ответить
+2
0
avatar
Днепр1- (Днепр)
03.08.2020 в 16:32
блииииииин.Хреново.А я уже губу раскатал.
Ответить
+1
-1
alex69 (Париж)
03.08.2020 в 15:46
нахрена писать всякую хрень, то будет, то не будет. если не знаете точно зачем писать. писаки. вы уже задолбали, журналюги тва_ри продажные.
Ответить
+4
0
Technical
03.08.2020 в 14:25
Найгіршим буде варіант, за якого Скрипник опиниться десь в Локомотиві чи Хімках, а Бабич - в Зорі
Ответить
+5
-1
avatar
Инспектор ( )
03.08.2020 в 14:18
Источник - Истопник - Та То Таке
Ответить
+5
0
vgolovan (полтава)
03.08.2020 в 14:13
а вы все читаете и обсуждаете писанину этих при-ков журналистов
Ответить
+7
0
NSVL (Луганск-Киев)
03.08.2020 в 14:01
Действительно название передачи соответствует смыслу, одним словом татотаке.... Шо хочу то и напишу)))
Ответить
+6
0
Towering
03.08.2020 в 14:00
Скрипник нужен Заре!
Ответить
+9
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
03.08.2020 в 13:54
После Луческу на Скрипника новости переключились
Ответить
+5
0
Hanter44 (Baburka)
03.08.2020 в 13:48
А вы что? Забыли где вы находитесь Здесь ,если не соврут ,так прибрешут.
Ответить
+3
0
Ramses-ua (Запорожье)
03.08.2020 в 13:47
Хух)
Ответить
+4
0
absurdlight (Kiev)
03.08.2020 в 13:42
Здесь вообще публикуют новости или базарные слухи?
Ответить
+7
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
03.08.2020 в 13:51
и они эти ТО ТАКЕ- утверждали на все 100% что он уже в днерретипа1-подять хотели себе рейтинг- А НА САМОМ ДЕЛЕ ОПУСТИЛИСЬ НИЖЕ УРОВНЯ сточных вод
Ответить
+3
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
03.08.2020 в 13:51
+2
0
Термит (Киев)
03.08.2020 в 17:22
Иисус говорил: "Бог одинаково любит тех, кто думает, что Бог есть и тех, кто думает, что Бога нет. Почему? Потому что они оба думают о Боге!"Перефразируя на нынешний манер - даже если мы громко обсераем ТаТоТаке - они своей цели добились. А жаль...
0
0
Alexis2020 (Харьков )
03.08.2020 в 13:41
Скрипник на 99% в Ингульце, источник армянское радио
Ответить
+11
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
03.08.2020 в 13:52
Ответить
+3
0
Po4eson (Одесса)
03.08.2020 в 13:39
Давайте про инопланетян уже что ли.
Ответить
+10
0
Vova Andrienko
03.08.2020 в 15:16
Может лучше про реактор?
Ответить
+1
0
motoman (Луганск)
03.08.2020 в 13:37
как вы уже задолбали, источники хреновы))
Ответить
+9
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...