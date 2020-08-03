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Суркис: Судьями руководит не Лучано Лучи, а негодяй, которого вырастил я

Премьер-лига
(4 голосов)

Игорь Михайлович признал свой вклад

Суркис: Судьями руководит не Лучано Лучи, а негодяй, которого вырастил я
Новина українською

Игорь Суркис, президент киевского "Динамо", высказался на тему судейства в украинском футболе в русле заявления Собуцкого о том, что арбитров в соответствующем Комитете назначает не итальянский руководитель Лучано Лучи, а вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Перед началом сезона громко расскажу, кто у нас назначает судей. Пусть Костюченко [первый вице-президент УАФ] икнется. Не будет ли он называть тех или иных рефери, которые будут судить те или иные матчи? Мы это докажем, что так оно и есть.

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Нам говорят, что Лучано Лучи сегодня руководит судейством. Нет, это не Лучи. Это Костюченко. Негодяй, которого вырастил я. В этом клубе. Мы никому ничего не подарим. Будем цивилизованно бороться на футбольном поле.

Вадим Костюченко свое время работал вице-президентом "Динамо" по связям с общественностью. Сегодня он является первым вице-президентом УАФ.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Лучано Лучи Вадим Костюченко УАФ
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Источник:
112 канал

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Комментарии (8)
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TerenceV (Київ)
03.08.2020 в 16:25
Суркіс розвиває клуб, Суркіс платить зарплату, Суркіс когось виростив. Набрид вже той Суркіс.
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+1
-1
Astor Astor (Одесса)
03.08.2020 в 16:12
Это называется: внимательно следите за руками! Запихнули своего карманного человечка ("Я его вырастил") руководить судьями в ФФУ. А теперь, когда судьи оказались не совсем под Динамо, они будут нам рассказывать, что этот Костюченко - донецкий :)).
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+1
-4
aleks68
03.08.2020 в 16:02
рыльце в пуху дальше некуда.пока братец был при власти на судей не обращали внимания..всё было хорошо?
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+2
-4
ffggpl (Харьков)
03.08.2020 в 15:55
Новый боевик! Суркис в роли Тараса Бульбы: я тебя породил, я тебя и убью!
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+2
-3
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
03.08.2020 в 15:38
Да многих вы воспитали а их утопить надо было!
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+4
-3
Saturn (Киев)
03.08.2020 в 15:12
Чего-то много Суркиса на портале
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+2
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
03.08.2020 в 15:07
Суркис сознался в управлении судьями.вот почему Зарю топили судьи
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+4
-7
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Инспектор ( )
03.08.2020 в 14:36
Суркис что, сайт купил? Или Игорешка или Бкдулай
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+3
-3


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