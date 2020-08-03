Суркис: Судьями руководит не Лучано Лучи, а негодяй, которого вырастил я

Игорь Суркис, президент киевского " Динамо ", высказался на тему судейства в украинском футболе в русле заявления Собуцкого о том, что арбитров в соответствующем Комитете назначает не итальянский руководитель Лучано Лучи, а вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Перед началом сезона громко расскажу, кто у нас назначает судей. Пусть Костюченко [первый вице-президент УАФ] икнется. Не будет ли он называть тех или иных рефери, которые будут судить те или иные матчи? Мы это докажем, что так оно и есть.

Нам говорят, что Лучано Лучи сегодня руководит судейством. Нет, это не Лучи. Это Костюченко. Негодяй, которого вырастил я. В этом клубе. Мы никому ничего не подарим. Будем цивилизованно бороться на футбольном поле.

Вадим Костюченко свое время работал вице-президентом "Динамо" по связям с общественностью. Сегодня он является первым вице-президентом УАФ.