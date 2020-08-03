Премьер-лига
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Когда в новом еврокубковом сезоне стартуют представители Украины
Дать жеребьевки и первых матчей
Известны графики жеребьевки и старта 5 клубов-представителей Украины в Лиге чемпионов сезона 2020/2021
Жеребьевка
31 августа узнаем соперников "Динамо" и "Колоса", соответственно в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов и 2-м квалифай-раунде Лиги Европы.
Жеребьевка по определению соперника "Десны" в 3-м квалифай-раунде Лиги Европы состоится 1 сентября.
И наконец "Шахтер" узнает своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов 1 октября, а "Заря" в групповом этапе Лиги Европы - 2 октября.
Старт
- 15-16 сентября - "Динамо" (Лига чемпионов)
- 17 сентября - "Колос" (Лига Европы)
- 24 сентября - "Десна" (Лига Европы)
- 20-21 октября - "Шахтер" (Лига чемпионов)
- 22 октября - "Заря" (Лига Европы)
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