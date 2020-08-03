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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Когда в новом еврокубковом сезоне стартуют представители Украины

Премьер-лига
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Когда в новом еврокубковом сезоне стартуют представители Украины
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Известны графики жеребьевки и старта 5 клубов-представителей Украины в Лиге чемпионов сезона 2020/2021

Жеребьевка

31 августа узнаем соперников "Динамо" и "Колоса", соответственно в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов и 2-м квалифай-раунде Лиги Европы.

Жеребьевка по определению соперника "Десны" в 3-м квалифай-раунде Лиги Европы состоится 1 сентября.

И наконец "Шахтер" узнает своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов 1 октября, а "Заря" в групповом этапе Лиги Европы - 2 октября.

Читайте такжеЕвросезон 2020/21. Схема и график старта украинских клубов

Старт

  • 15-16 сентября - "Динамо" (Лига чемпионов)
  • 17 сентября - "Колос" (Лига Европы)
  • 24 сентября - "Десна" (Лига Европы)
  • 20-21 октября - "Шахтер" (Лига чемпионов)
  • 22 октября - "Заря" (Лига Европы)
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В статье: Заря (Луганск) Лига чемпионов Лига Европы Десна (Чернигов) Динамо (Киев) жеребьевка Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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