Спиридон: Палкин так и остался дилетантом в футболе

Экс-ассистент Мирчи Луческу Александр Спиридон в комментарии корреспонденту Tribuna.com Ирине Козюпе поделился мнением о гендиректоре "Шахтера" Сергее Палкине.

- Почему вы не вошли в тренерский штаб "Динамо"?

– Я не буду отвечать на вопросы о "Динамо". Меня там нет. Считаю некорректным рассуждать о клубе, в котором я не работаю и никогда не работал.

- Тогда вопрос о "Шахтере". Сергей Палкин заявил, что в штабе Луческу вы были просто переводчиком. Как отреагировали на это?

– Это мнение человека, который за 17 лет работы в клубе не смог выучить даже футбольную терминологию. Уж кому-кому, но только не ему комментировать внутреннюю кухню тренерского штаба.

Может быть, он хороший менеджер, но в футболе, по моему мнению, как был дилетантом, так им и остался. И этот человек еще имеет дерзость оценивать профессиональный уровень Луческу.

Давно ли он пел Мистеру дифирамбы и собирался ставить памятник за профессиональные достижения? А сегодня обливает его грязью, оскорбляет и унижает. Вот оно – истинное лицо этого человека.

Более чем уверен, очень многие из многомиллионной армии болельщиков "Шахтера" меня поддержат: Палкин поступил подло и низко по отношению к Луческу.

- Это повлияло на ваше отношение к "Шахтеру"?

– Почему же? Он – это не значит "Шахтер". Он всего лишь своеобразный тип, работающий в структуре клуба. Но от этого факта мое отношение к "Шахтеру" не меняется. Я от всего сердца желаю команде победы в ближайшем матче с "Вольфсбургом" – дай бог, повторится 2009 год, – сказал Спиридон.

Напомним, что молдавский специалист работал ассистентом Луческу в "Шахтере" с 2004 по 2016 год.