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Спиридон: Палкин так и остался дилетантом в футболе

Премьер-лига
(5 голосов)

Александр Федорович возмущен такой реакцией Палкина на назначение Луческу тренером Динамо

Спиридон: Палкин так и остался дилетантом в футболе
Новина українською

Экс-ассистент Мирчи Луческу Александр Спиридон в комментарии корреспонденту Tribuna.com Ирине Козюпе поделился мнением о гендиректоре "Шахтера" Сергее Палкине.

- Почему вы не вошли в тренерский штаб "Динамо"?

– Я не буду отвечать на вопросы о "Динамо". Меня там нет. Считаю некорректным рассуждать о клубе, в котором я не работаю и никогда не работал.

- Тогда вопрос о "Шахтере". Сергей Палкин заявил, что в штабе Луческу вы были просто переводчиком. Как отреагировали на это?

– Это мнение человека, который за 17 лет работы в клубе не смог выучить даже футбольную терминологию. Уж кому-кому, но только не ему комментировать внутреннюю кухню тренерского штаба.

Может быть, он хороший менеджер, но в футболе, по моему мнению, как был дилетантом, так им и остался. И этот человек еще имеет дерзость оценивать профессиональный уровень Луческу.

Давно ли он пел Мистеру дифирамбы и собирался ставить памятник за профессиональные достижения? А сегодня обливает его грязью, оскорбляет и унижает. Вот оно – истинное лицо этого человека.

Более чем уверен, очень многие из многомиллионной армии болельщиков "Шахтера" меня поддержат: Палкин поступил подло и низко по отношению к Луческу.

- Это повлияло на ваше отношение к "Шахтеру"?

– Почему же? Он – это не значит "Шахтер". Он всего лишь своеобразный тип, работающий в структуре клуба. Но от этого факта мое отношение к "Шахтеру" не меняется. Я от всего сердца желаю команде победы в ближайшем матче с "Вольфсбургом" – дай бог, повторится 2009 год, – сказал Спиридон.

Напомним, что молдавский специалист работал ассистентом Луческу в "Шахтере" с 2004 по 2016 год.

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В статье: Мирча Луческу Александр Спиридон Сергей Палкин
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Комментарии (17)
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Neon11 (Ахтырка)
03.08.2020 в 17:27
Про Палкіна усе стало ясно ще з часу, коли він перестав платити аліменти своїм дітям. Його висловлювання в бік суддів, Динамо, Суркісів і навіть( ще недавно кумира) Луческу, лише підтвердження ницості.
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+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
03.08.2020 в 17:08
А в чем не прав Палкин .кто есть Спиридон? Переводчик.или он решил что он тренер уровня Луческу .мы пахали)
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0
-5
Dr. House (Подолье)
03.08.2020 в 16:58
Всплыло гавно из всех щелей...
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
03.08.2020 в 16:27
Ахметов сколько можно уже кормить Галкина --другие тоже хотят кушать а этот уже зажрался
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+3
-1
avatar
Инспектор ( )
03.08.2020 в 16:06
Кто подскажет, а как Палкин оскорблял Луческу? Только без выдумок
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+3
-7
ffggpl (Харьков)
03.08.2020 в 15:58
Но менеджмент Шахтера, гораздо проффесиональнее динамовского. И это факт.
Ответить
+8
-9
xapyga (Запорожье)
03.08.2020 в 16:22
странно что тебя еще минусуют,все давно это знают
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+3
-3
maks1923 (Ирпень)
03.08.2020 в 16:51
Сила менеджмента шахтера преувеличена,чем менеджмент например Зари хуже?У них просто нет мешка денег,они выходят на трансферный рынок с грошами ещё при этом умудряются кого то находить.Палкин обыкновенный ,захотят кем то заменить ,хуже не будет
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+5
-2
ffggpl (Харьков)
03.08.2020 в 17:01
У Геллера нет денег?! Да, Вы смеетесь?!!
+1
-4
aleks68
03.08.2020 в 15:58
а кто этот спиридон?переводчик,ассистент хорошо пристроившийся за широкой спиной цыгана.чего добился как тренер без луческу?
Ответить
+3
-11
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
03.08.2020 в 15:48
Чёткий парень этот Спиридон: всегда горой стоял за своих - и словом, и делом. Палкин же в который раз повёл себя как последняя сволочь и мразь. Что-то я вообще не припомню чтобы кто-то говорил добрые слова в его адрес. Совпадение? Не думаю...
Ответить
+13
-5
avatar
ПетроФ (Луцьк)
03.08.2020 в 16:05
якщо ти луцький то роби дописи на українській. а якщо тимчасовий то хоча би пиши звідки.
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+2
-9
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.08.2020 в 16:20
А що він не так написав, може ти теж з Юзівки
+2
-2
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
03.08.2020 в 16:23
Тим, хто пише українською, я теж відповідаю солов'їною. Російськомовним відповідаю російською, іноземцям - англійською. Мені важливо щоб люди мене розуміли ;-)
+4
0
Saturn (Киев)
03.08.2020 в 15:40
Согласен с молдаваном -Палкин гамнюк редкий.
Ответить
+14
-4
aleks68
03.08.2020 в 15:58
а как быть с руководством дЫнамо?
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+4
-10
Dr. House (Подолье)
03.08.2020 в 16:59
В ООС на передовую... Или боишься?
+2
-3


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