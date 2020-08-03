Вукоевич: Когда будут хорошие результаты – фаны Динамо примут Луческу

Член тренерского штаба "Динамо" Огнен Вукоевич рассказал, о приглашении на работу в киевскую команду, и поделился мнением о перспективах сотрудничества с Мирчей Луческу.

– Мне позвонил президент "Динамо" Игорь Суркис и предложил должность в тренерском штабе. Я сказал, что сначала он должен связаться с хорватской ассоциацией футбола, ведь я тренирую сборную U-20 и работаю скаутом-селекционером в национальной команде.

Игорь Суркис так и сделал, я получил зеленый свет для этой работы в "Динамо". Я благодарен ассоциации, думаю, это хорошо и для меня, и для них, ведь я буду работать с таким выдающимся тренером, как Луческу, так что многому научусь и достигну прогресса.

– Вы сможете выполнить все три функции в клубе и сборных?

– Верю, что смогу. В национальной команде важно, что до Евро много времени, я отвечаю за просмотр сборной Чехии. Молодежная сборная должна была играть на турнире в Дубае, но его отменили из-за коронавируса.

Во время матчей сборных в клубном футболе пауза, так что я договорился с "Динамо", что буду выполнять свои обязательства перед хорватской ассоциацией. Я полон энергии и верю, что все сделаю качественно.

– Может ли успокоиться ситуация с болельщиками "Динамо", которые не приняли Луческу?

– Конечно. Самое важное – результат. Когда будут хорошие результаты – фаны примут Луческу. Он отличный тренер, способен добиться желаемого результата – попасть в ЛЧ. "Динамо" нуждается в отличных результатах сразу, Луческу в этом настоящий мастер.

Также он отличный специалист по развитию молодых игроков, давайте вспомним, сколько футболистов он поднял в "Шахтере". Луческу – лучшее решение на данный момент, ведь он разбирается в украинском футболе, хорошо знает "Шахтер".

У меня не могло быть лучшего учителя, чем Луческу, это мой самый большой выигрыш.

– Вы планируете привезти в "Динамо" хорватских футболистов?

– Хорватские футболисты всегда интересны "Динамо", даже сейчас за некоторыми следят. Но это переходной период, так что не могу сказать, что какой-то трансфер случится этим летом. Все возможно, – сказал Вукоевич.