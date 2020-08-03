Шахтер подписал новый контракт с Сергеем Кривцовым

"Шахтер" на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Сергеем Кривцовым.

Новое соглашение рассчитано на 3 года - до конца сезона 2022/23.

За 10 лет в "Шахтере" Кривцов провел 179 матчей и забил 12 мячей. Вместе с клубом он завоевал уже 21 трофей: 8 чемпионств, 7 национальных Кубков и 6 Суперкубков Украины.

В прошлом сезоне УПЛ 29-летний Кривцов провел 23 матча и забил 2 гола.