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Шахтер подписал новый контракт с Сергеем Кривцовым

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист проведет в клубе ещё 3 года

Шахтер подписал новый контракт с Сергеем Кривцовым
Новина українською

"Шахтер" на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Сергеем Кривцовым.

Новое соглашение рассчитано на 3 года - до конца сезона 2022/23.

За 10 лет в "Шахтере" Кривцов провел 179 матчей и забил 12 мячей. Вместе с клубом он завоевал уже 21 трофей: 8 чемпионств, 7 национальных Кубков и 6 Суперкубков Украины.

В прошлом сезоне УПЛ 29-летний Кривцов провел 23 матча и забил 2 гола.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Neon11 (Ахтырка)
03.08.2020 в 17:20
І не продають? З чого б то? 10 років - уже пересидів.
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