Остап Маркевич: Мариуполь будет играть в позитивно-оптимистичный футбол

В понедельник "Мариуполь" объявил, что новым тренером команды стал Остап Маркевич. Наставник дал первое интервью в новом статусе.

- Что вы знаете о Мариуполе? Бывали здесь раньше?

- Я знаю, что здесь есть море. А море это очень важный фактор для восстановления и хорошего настроения. Когда-то давно я был в этом городе и у меня остались очень хорошие воспоминания того времени.

- Какие первые впечатления от знакомства с командой?

- Впечатления очень положительные, так как весь персонал и работники клуба очень хорошие люди.

- Вам уже поставили задачу на сезон?

- Задача у нас одна - радовать болельщиков хорошей игрой и, конечно, получать результат, потому что без этого в спорте никуда.

- Пять ведущих игроков покинули клуб. Как будете усиливать команду?

- Сейчас мы наблюдаем за несколькими игроками. Будем приглашать в наши ряды хороших футболистов, которые будут подходить под наш стиль и философию игры.

- Мы видим на скамье футболиста из Африки.

- Да, возможно, он усилит команду. Это игрок, который нам подходит по основным характеристикам. Игровыми и персональными. Сейчас мы смотрим как человек работает, настойчиво или нет. Это важный фактор в выборе футболистов.

- Где будет проходить подготовительный сбор?

- Мы еще решаем этот вопрос потому что пандемия вносит коррективы в спортивную жизнь не только Украины, но и всего мира. У нас ограниченное время и мы стараемся выбрать оптимальный вариант.

- Спарринги еще не запланированы?

- 8 августа мы сыграем с местной командой, а 15-го - с луганской "Зарей".

- Какой футбол исповедует новый главный тренер ФК "Мариуполь"?

- Я бы не хотел бежать впереди паровоза. Я думаю когда придет время, болельщики увидят все сами в официальных играх. Я думаю это будет позитивно-оптимистичный футбол.