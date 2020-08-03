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Остап Маркевич: Мариуполь будет играть в позитивно-оптимистичный футбол

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер рассказал о своих планах

Остап Маркевич: Мариуполь будет играть в позитивно-оптимистичный футбол
Новина українською

В понедельник "Мариуполь" объявил, что новым тренером команды стал Остап Маркевич. Наставник дал первое интервью в новом статусе.

- Что вы знаете о Мариуполе? Бывали здесь раньше?

- Я знаю, что здесь есть море. А море это очень важный фактор для восстановления и хорошего настроения. Когда-то давно я был в этом городе и у меня остались очень хорошие воспоминания того времени.

- Какие первые впечатления от знакомства с командой?

- Впечатления очень положительные, так как весь персонал и работники клуба очень хорошие люди.

- Вам уже поставили задачу на сезон?

- Задача у нас одна - радовать болельщиков хорошей игрой и, конечно, получать результат, потому что без этого в спорте никуда.

- Пять ведущих игроков покинули клуб. Как будете усиливать команду?

- Сейчас мы наблюдаем за несколькими игроками. Будем приглашать в наши ряды хороших футболистов, которые будут подходить под наш стиль и философию игры.

- Мы видим на скамье футболиста из Африки.

- Да, возможно, он усилит команду. Это игрок, который нам подходит по основным характеристикам. Игровыми и персональными. Сейчас мы смотрим как человек работает, настойчиво или нет. Это важный фактор в выборе футболистов.

- Где будет проходить подготовительный сбор?

- Мы еще решаем этот вопрос потому что пандемия вносит коррективы в спортивную жизнь не только Украины, но и всего мира. У нас ограниченное время и мы стараемся выбрать оптимальный вариант.

- Спарринги еще не запланированы?

- 8 августа мы сыграем с местной командой, а 15-го - с луганской "Зарей".

- Какой футбол исповедует новый главный тренер ФК "Мариуполь"?

- Я бы не хотел бежать впереди паровоза. Я думаю когда придет время, болельщики увидят все сами в официальных играх. Я думаю это будет позитивно-оптимистичный футбол.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Комментарии (5)
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Одинзавсех (Харьков)
03.08.2020 в 21:13
В 1986 году к чемпионату мира в Мексике сборную СССР готовил тренер Эдуард Малофеев. За время подготовки к мундиалю команда под его руководством не добилась ни одной победы, потому как он исповедывал "Искренний футбол". Пришлось срочно, буквально,перед посадкой в самолет, заменить его на Валерия Васильевича Лобановского, который посадил в самолет команду киевского Динамо, ослабленную несколькими игроками других команд. Именно с тех пор возникла поговорка:" Что такое сборная СССР по футболу - это команда киевского Динамо, ослабленная несколькими игроками московского Спартака". Хотелось, чтобы позитивно - оптимистичный футбол, был похож просто на хороший футбол.
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миг-25 (киев)
03.08.2020 в 19:52
И тут Остапа понесло -всего через несколько лет Мариуполь станет Нью-Васюками -центром мирового футбола и даже вселенной - под мудрым руководством донецкого Ленина-Ахметова и его могучей партии Бомжей и шапкокрадов
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Н-Махно (Мариуполь )
03.08.2020 в 18:54
и хто этот чернокожий друг?
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Saturn (Киев)
03.08.2020 в 18:33
Это как?
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simargl (Чернигов)
03.08.2020 в 18:11
Звучит немного по-детски. Человек из детского футбола попал в УПЛ... оптимизм дело хорошее , будут феерить ))).
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