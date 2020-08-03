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Рябоконь: С Луческу будет интересней

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник Десны прокомментировал назначение Луческу главным тренером Динамо

Рябоконь: С Луческу будет интересней
Новина українською

Наставник "Десны" Александр Рябоконь удивился назначению Мирчи Луческу в "Динамо", однако уверен, что чемпионат станет интереснее.

"По Луческу – это не дело практиков комментировать. Но могу сказать, что это очень отчаянные и дерзкие люди – те, которые пригласили и те, которые согласились. Браво! 100%, что будет интересней".

"По Первой лиге пока сложно сказать, насколько они готовы в этих составах соперничать в УПЛ. Опыт последних лет показывает примеры "Десны", "Днепра-1" и "Колоса". Все зацепились и сумели закрепиться в УПЛ".

"Рад, что со следующего сезона УПЛ возвращается к нормальному формату. 14 команд, а потом 16 – это абсолютно правильный шаг. И 5 замен надо оставлять. Это было хорошее решение. Мы много забивали в конце и больше прессинговали, ведь была возможность освежить линию атаки", - сказал Рябоконь.

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В статье: Александр Рябоконь
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Источник:
Tribuna
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Комментарии (3)
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lucky_guy
03.08.2020 в 20:04
Почему так топят за стандартный формат? Мне кажется, что УПЛ еще не достаточно окрепла для него, а нынешний сезон подарил крутую весну и Колоссальный опыт для таких команд, как Десна, Александрия, Заря. Я понимаю его некоторые минусы, но, имхо, плюсов намного больше. Это был не риторический вопрос, знающих людей прошу ответить)
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0
0
аалекс ( Крым)
03.08.2020 в 19:13
Ничего себе зацепились, особенно Десна с Колосом, сразу за ЛЕ.
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+3
0
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simargl (Чернигов)
03.08.2020 в 18:13
Еще бы Кварцяного с Гамулой ...))) вообще б обхохотались !
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+5
0


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