Рябоконь: С Луческу будет интересней

Наставник "Десны" Александр Рябоконь удивился назначению Мирчи Луческу в "Динамо", однако уверен, что чемпионат станет интереснее.

"По Луческу – это не дело практиков комментировать. Но могу сказать, что это очень отчаянные и дерзкие люди – те, которые пригласили и те, которые согласились. Браво! 100%, что будет интересней".

"По Первой лиге пока сложно сказать, насколько они готовы в этих составах соперничать в УПЛ. Опыт последних лет показывает примеры "Десны", "Днепра-1" и "Колоса". Все зацепились и сумели закрепиться в УПЛ".

"Рад, что со следующего сезона УПЛ возвращается к нормальному формату. 14 команд, а потом 16 – это абсолютно правильный шаг. И 5 замен надо оставлять. Это было хорошее решение. Мы много забивали в конце и больше прессинговали, ведь была возможность освежить линию атаки", - сказал Рябоконь.