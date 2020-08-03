Костышин и Вербич - лучшие в УПЛ по итогам июля

УПЛ выбрала лучшего футболиста и тренера месяца по итогам июля. Голосование проводилось на официальном сайте и в нем приняли участие порядка двух тысяч человек.

Лучшим игроком был выбран Беньямин Вебрич. Он набрал 26 процентов голосов и сумел опередить капитана "Десны" Дениса Фаворова (23 %). Третим был выбран Виктор Цыганков.

В июле Вербич принял участие в пяти матчах и забил четыре гола. В последнем он получил травму и теперь пропустит старт нового сезона.

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А вот лучшим наставником стал Руслан Костышин. "Колос" - команда-сенсация в июле. Вначале они обыграли мотивированное "Динамо", а после выиграли турнир четырех и получи путевку в Лигу Европы.

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Второе место в тренерском голосовании занял Александр Рябоконь. Бронзу получил Виктор Скрипник.