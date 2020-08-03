Игорь Шуховцев будет помогать новому тренеру в Мариуполе

Сегодня Остап Миронович Маркевич стал главным тренером "Мариуполя". Также был определен его тренерский штаб.

Читайте также ФК Мариуполь сообщил о подписании контракта с новым тренером

Как сообщают телеканалы "Футбол 1/2/3", работать с молодым наставником будут Александр Иванов (старший тренер), Сергей Янковый (тренер по ОФП), Сергей Атласюк (тренер) и Илья Кононов (тренер-аналитик).

А вот тренером вратарей будет Игорь Шуховцев. За "приазовцев" он отыграл 67 матчей. Имеет и тренерский опыт работы - в "Металлисте", "Черноморце" и "Балканах" он был помощником наставника.

Последний сезон "Мариуполь" закончил на восьмом месте, не завоевав права участвовать в еврокубках.