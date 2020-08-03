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Игорь Шуховцев будет помогать новому тренеру в Мариуполе

Премьер-лига
(2 голосов)

Вратарь провел не один год в команде

Игорь Шуховцев будет помогать новому тренеру в Мариуполе
UA-Футбол
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Сегодня Остап Миронович Маркевич стал главным тренером "Мариуполя". Также был определен его тренерский штаб.

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Как сообщают телеканалы "Футбол 1/2/3", работать с молодым наставником будут Александр Иванов (старший тренер), Сергей Янковый (тренер по ОФП), Сергей Атласюк (тренер) и Илья Кононов (тренер-аналитик).

А вот тренером вратарей будет Игорь Шуховцев. За "приазовцев" он отыграл 67 матчей. Имеет и тренерский опыт работы - в "Металлисте", "Черноморце" и "Балканах" он был помощником наставника.

Последний сезон "Мариуполь" закончил на восьмом месте, не завоевав права участвовать в еврокубках.

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В статье: ФК Мариуполь Игорь Шуховцев Остап Маркевич
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Источник:
Футбол 1/2/3
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