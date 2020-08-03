Цыганык: Днепр-1 не захотел платить Заре 500 тысяч за Скрипника

Ведущий и журналист Игорь Цыганык назвал причину, почему Виктор Скрипник не возглавит "Днепр-1" .

"Днепр-1 не заплатил клаусулу, которая прописана в контракте Скрипника с "Зарей". У него еще два года контракта и по его условиям надо было заплатить 500 тысяч евро отступных. "Днепр-1" не заплатил эти деньги. По каким причинам? Это уже вопрос к руководству клуба.

Самое обидное, что мы можем потерять Скрипника, как тренера для украинской команды. Потому что очень непростая ситуация в "Заре", ведь Скрипник согласился перейти в "Днепр-1". Останется Михайленко? Это сложная история, потому что на его место ищут тренера.

Самое сложное себе представить ситуацию с Александром Бабичем, которому пообещали, что он будет тренировать "Зарю", но для этого надо, чтобы ушел Скрипник. Если за него не заплатили клаусулу, то надо с ним договориться расторгнуть контракт без взаимных претензий. Если сам Скрипник не напишет заявление по собственному желанию, то "Заря", если разорвет контракт с ним без уважительной причины, то будет заплатить компенсацию, которая составляет около 500 тысяч евро", - рассказал Игорь.

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Напомним, что Виктор Скрипник проработал один сезон в "Заре", по итогам которого клуб занял третье место.