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Цыганык: Днепр-1 не захотел платить Заре 500 тысяч за Скрипника

Премьер-лига
(4 голосов)

Обиднее всего сейчас Бабичу

Цыганык: Днепр-1 не захотел платить Заре 500 тысяч за Скрипника
UA-Футбол
Новина українською

Ведущий и журналист Игорь Цыганык назвал причину, почему Виктор Скрипник не возглавит "Днепр-1".

"Днепр-1 не заплатил клаусулу, которая прописана в контракте Скрипника с "Зарей". У него еще два года контракта и по его условиям надо было заплатить 500 тысяч евро отступных. "Днепр-1" не заплатил эти деньги. По каким причинам? Это уже вопрос к руководству клуба.

Самое обидное, что мы можем потерять Скрипника, как тренера для украинской команды. Потому что очень непростая ситуация в "Заре", ведь Скрипник согласился перейти в "Днепр-1". Останется Михайленко? Это сложная история, потому что на его место ищут тренера.

Самое сложное себе представить ситуацию с Александром Бабичем, которому пообещали, что он будет тренировать "Зарю", но для этого надо, чтобы ушел Скрипник. Если за него не заплатили клаусулу, то надо с ним договориться расторгнуть контракт без взаимных претензий. Если сам Скрипник не напишет заявление по собственному желанию, то "Заря", если разорвет контракт с ним без уважительной причины, то будет заплатить компенсацию, которая составляет около 500 тысяч евро", - рассказал Игорь.

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Напомним, что Виктор Скрипник проработал один сезон в "Заре", по итогам которого клуб занял третье место.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Игорь Цыганык Александр Бабич СК Днепр-1
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(4 голосов)
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Источник:
Football Hub
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Комментарии (13)
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Hugo64 (PARIS)
03.08.2020 в 21:11
такое чувство что ВСЁ это крутилось с одной целью-ТРУдОУСТРОИТЬ бабича
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+1
0
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simargl (Чернигов)
03.08.2020 в 20:56
Такие решения и переходы любят тишину. А наша желтушная пресса всё испортила подняв хайп . И опять тень Бени накрыла наш футбол ...
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+3
0
AndrjuhALu (Донецк)
03.08.2020 в 21:10
Но ведь этой прессе кто-то сливает инфу. Так что крысы внутри корабля.
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
03.08.2020 в 20:11
Скрипник уходит в Запорожский металлург. Для того, что бы выкупить его контракт, Запорожсталь продаёт механический цех вместе с начальником цеха
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+3
0
Dardolis (Первомайск)
03.08.2020 в 19:45
Жесть....Днепр-1 тупо кинул конкурентов с Зари перед стартом в чемпе и ЛЕ...Те остались с двумя тренерами ...Мож вместе будут Зарю тренировать?))))
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+3
0
avatar
rubizhansky (Рубежное)
03.08.2020 в 19:44
Сюжет тянет на полноценный фильм
Ответить
+4
0
avatar
okolegko (Київ)
03.08.2020 в 19:52
Остап Бендер з Васюками досі актуальне явище
Ответить
+2
0
Saturn (Киев)
03.08.2020 в 19:34
А Цыганык все знает...
Ответить
+3
0
Alexis2020 (Харьков )
03.08.2020 в 19:31
Ну начнем с того что там не 500 тыс, а 5 лямов это так кстати ,поэтому и Рафа говорил что потянет только шахтер ,во вторых как с клуба у которого бюджет на 3 месте в лиге может перейти в клуб у которого бюджет на 8 месте)))
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+8
-2
Метеор (Днепр)
03.08.2020 в 21:29
Никому больше такую чушь не рассказывай
Ответить
0
0
Григорий Листопадов
03.08.2020 в 19:16
Дудом какой-то! Какой председатель(Павелко),такой и колхоз.
Ответить
+1
-3
NSVL (Луганск-Киев)
03.08.2020 в 19:15
Откуда вы все это берете???....
Ответить
+3
0
аалекс ( Крым)
03.08.2020 в 19:10
Ох и накрутили. А режиссер все тот же.
Ответить
+2
-1


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