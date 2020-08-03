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Виталий Миколенко может продолжить карьеру в европейском гранде

Премьер-лига
(1 голосов)

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Виталий Миколенко может продолжить карьеру в европейском гранде
UA-Футбол
Новина українською

Ведущий и журналист Игорь Цыганык рассказал об интерес европейского гранда к Виталию Миколенко.

"Пока к непосредственно самому событию (трансферу) очень далеко, но я вам хочу сказать, что один из грандов европейского футбола уже начал консультации с киевским "Динамо". Предмет разговора - приобретение левого защитника команды Виталия Миколенко. И эти консультации уже на серьезном уровне.

Произойдет, не произойдет, в приоритете Миколенко или не в приоритете у этого клуба, я вам сейчас сказать не могу. Но уже прошел первый контакт. И сейчас говорить, что Миколенко доиграет эти полгода или сезон в составе киевского "Динамо", я вам точно сказать не могу. К октябрю может произойти все, что хочешь. В течение двух месяцев могут произойти любые изменения. И Цыганков так же может получить достаточно серьезное предложение и переехать.

Луческу всегда (и в "Шахтере") настаивал на том, если есть серьезное предложение - это, безусловно, футболиста надо отпускать. Для того, чтобы у него была мотивация. Луческу поддержит и одобрит трансфер футболиста, на которого придет серьезное предложение, от которого, как когда-то говорил президент "Шахтера", не выдерживают нервы", - рассказал Игорь в программе "ЦиганикLIVE".

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В прошедшем сезоне Виталий смог провести 36 матчей и совершить 11 результативных действий (4+7).

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Виталий Миколенко
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Источник:
Football Hub
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Комментарии (8)
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Hanter44 (Baburka)
03.08.2020 в 21:23
И это при том,что я не ошибусь,если скажу,что к Миколенко все относятся с уважением.
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0
-1
Григорий Листопадов
03.08.2020 в 20:49
Начались сплетни,Цыганник всех сейчас продаст.
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+2
-3
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Виктор 2209 (Мехико)
03.08.2020 в 20:44
Таких "контактов" гранды делают постоянно десятки раз)),мега новость
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+2
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
03.08.2020 в 20:33
Тот самый гранд от Цыганыка это Темп (Шепетовка)))
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+2
-7
С.Карпович. (Ланівці)
03.08.2020 в 21:16
А чим Шепетівка не вгодила?
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+2
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
03.08.2020 в 21:32
Ватан совсем тронулся , обезвоживание без северокрымского канала?
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0
0
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armik (Киев)
03.08.2020 в 20:23
Нельзя настроить ленту новостей таким образом, что бы фильтровать весь бред, который несет Цыганок? Подскажите, кто знает.
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+5
-1
Hanter44 (Baburka)
03.08.2020 в 20:20
Я только начинаю читать подобные сообщения и не могу удержаться от смеха
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+3
-1


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