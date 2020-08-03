Виталий Миколенко может продолжить карьеру в европейском гранде

Ведущий и журналист Игорь Цыганык рассказал об интерес европейского гранда к Виталию Миколенко.

"Пока к непосредственно самому событию (трансферу) очень далеко, но я вам хочу сказать, что один из грандов европейского футбола уже начал консультации с киевским "Динамо". Предмет разговора - приобретение левого защитника команды Виталия Миколенко. И эти консультации уже на серьезном уровне.

Произойдет, не произойдет, в приоритете Миколенко или не в приоритете у этого клуба, я вам сейчас сказать не могу. Но уже прошел первый контакт. И сейчас говорить, что Миколенко доиграет эти полгода или сезон в составе киевского "Динамо", я вам точно сказать не могу. К октябрю может произойти все, что хочешь. В течение двух месяцев могут произойти любые изменения. И Цыганков так же может получить достаточно серьезное предложение и переехать.

Луческу всегда (и в "Шахтере") настаивал на том, если есть серьезное предложение - это, безусловно, футболиста надо отпускать. Для того, чтобы у него была мотивация. Луческу поддержит и одобрит трансфер футболиста, на которого придет серьезное предложение, от которого, как когда-то говорил президент "Шахтера", не выдерживают нервы", - рассказал Игорь в программе "ЦиганикLIVE".

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В прошедшем сезоне Виталий смог провести 36 матчей и совершить 11 результативных действий (4+7).