Днепр-1 вышел из отпуска. Дмитрий Михайленко руководит командой

После недельного отпуска футболисты "Днепра-1" собрались на тренировочной базе, чтобы начать подготовку к новому сезону. По плану, чемпионат 2020/21 начнется 22 августа.

Предварительно были назначены спарринги на 11 и 15 августа. Названия клубов-соперников будут сообщены дополнительно.

Командой руководит Дмитрий Михайленко. Долго ходили слухи, что его место займет Виктор Скрипник, но с наставником договориться не удалось .

"С хорошим настроением начинаем работу. Возможно, предыдущий сезон мы закончили не так, как хотели того, но это жизнь. Надо двигаться вперед. С большими надеждами смотрим в будущее. Все ребята приехали в хорошем настроении, подтянутые, загорелые, поэтому, бодро входим в сезон", - заявил Михайленко.

В прошлом сезоне "Днепр-1" занял седьмое место и не сумел пробиться в еврокубки.