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Днепр-1 вышел из отпуска. Дмитрий Михайленко руководит командой

Премьер-лига
(1 голосов)

Судя по всему, он сохранит свой пост

Днепр-1 вышел из отпуска. Дмитрий Михайленко руководит командой
UA-Футбол
Новина українською

После недельного отпуска футболисты "Днепра-1" собрались на тренировочной базе, чтобы начать подготовку к новому сезону. По плану, чемпионат 2020/21 начнется 22 августа.

Предварительно были назначены спарринги на 11 и 15 августа. Названия клубов-соперников будут сообщены дополнительно.

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Командой руководит Дмитрий Михайленко. Долго ходили слухи, что его место займет Виктор Скрипник, но с наставником договориться не удалось.

"С хорошим настроением начинаем работу. Возможно, предыдущий сезон мы закончили не так, как хотели того, но это жизнь. Надо двигаться вперед. С большими надеждами смотрим в будущее. Все ребята приехали в хорошем настроении, подтянутые, загорелые, поэтому, бодро входим в сезон", - заявил Михайленко.

В прошлом сезоне "Днепр-1" занял седьмое место и не сумел пробиться в еврокубки.

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В статье: Дмитрий Михайленко СК Днепр-1
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Источник:
СК "Днепр-1"
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Комментарии (6)
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simargl (Чернигов)
03.08.2020 в 20:54
Облажались журнашлюхи со своей проверенной информацией. Беня никому не платит отступных... Вот теперь реально интересно ,чем этот вброс закончится. Как работать тренерам и кто набьет морды распустившим слухи ???
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0
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_Hell_Cat_ (Днепр)
03.08.2020 в 21:23
....а проведи переговоры тихо и без шума - и не было бы ни на ком "грязного белья"!....спасибо журналистам раздувшим эту тему(особенно из "ТуТаКо" )...и себя дискредитировали и тренерам теперь морально не просто...
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_Hell_Cat_ (Днепр)
03.08.2020 в 21:25
...думаю это еще не конец этой "увлекательной" истории....
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0
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balamyt (Boston)
03.08.2020 в 20:49
А какое предполагается усиление.?.Из команды ушли Мин. 4 игрока...С таким составом попасть в ЛЕ сложновато...Под Скрипника деньги на усиление нашли бы ..а сейчас не уверен..
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0
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Инспектор ( )
03.08.2020 в 20:48
А куда же Бабич? На самом деле в Прибалтику?
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Saturn (Киев)
03.08.2020 в 20:38
Во дают!
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