СМИ: Десна может подписать Богдана Бутко

Богдан Бутко может оказаться в черниговской "Десне". Об этом сообщает SportArena.

"Северяне" хотят усилить свой состав перед стартом Лиги Европы и опытный защитник входит в их круг интересов. Наставника "Шахтера" Луиш Каштру не видит его в своей команде.

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Во многом возможный переход Бутко зависит от решения относительно своего будущего капитана Десны Дениса Фаворова, у которого есть предложения из-за рубежа. Если он покинет черниговскую команду и Украину, Бутко станет его прямой заменой по позиции.

Последние полгода Богдан провел в польском клубе "Лех". Там он успел сыграть 12 матчей.