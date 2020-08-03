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Рябоконь: Трансферные планы? Хотим сохранить тех, кто есть

Премьер-лига
(1 голосов)

Подбор игроков у наставника действительно неплохой

Рябоконь: Трансферные планы? Хотим сохранить тех, кто есть
UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Десны" Александр Рябоконь поделился трансферными планами его команды.

"Пока никаких. Есть целая группа игроков, у которых заканчиваются контракты. Сейчас работа ведется в этом направлении – хотим сохранить тех, кто есть.

Плюс всегда надо освежать команду – хотим взять 2-3 новых ребят. Лично мне бы хотелось взять молодых и мобильных парней, ведь у нас достаточно опытных. У нас нет такой горящей позиции, которую нужно закрывать в первую очередь.

На позицию вратарей мы ничего не планируем. У нас два опытных голкипера хорошего уровня – Паст и Литовка. То же касается центра обороны и фланговых атакующих игроков. У нас там хороший выбор – Калитвинцев, Картушов, Кузык, Гуцуляк восстановится. В атаке тоже есть кому играть – Хлебас, Тотовицкий, Филиппов, Будковский", - заявил Александр в интервью Tribuna.com.

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Ранее была информация, что "северяне" могут подписать Богдана Бутко.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Комментарии (1)
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Maksrovnii (Днепр)
03.08.2020 в 23:19
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