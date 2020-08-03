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Рябоконь: Трансферные планы? Хотим сохранить тех, кто есть
Подбор игроков у наставника действительно неплохой
Наставник "Десны" Александр Рябоконь поделился трансферными планами его команды.
"Пока никаких. Есть целая группа игроков, у которых заканчиваются контракты. Сейчас работа ведется в этом направлении – хотим сохранить тех, кто есть.
Плюс всегда надо освежать команду – хотим взять 2-3 новых ребят. Лично мне бы хотелось взять молодых и мобильных парней, ведь у нас достаточно опытных. У нас нет такой горящей позиции, которую нужно закрывать в первую очередь.
На позицию вратарей мы ничего не планируем. У нас два опытных голкипера хорошего уровня – Паст и Литовка. То же касается центра обороны и фланговых атакующих игроков. У нас там хороший выбор – Калитвинцев, Картушов, Кузык, Гуцуляк восстановится. В атаке тоже есть кому играть – Хлебас, Тотовицкий, Филиппов, Будковский", - заявил Александр в интервью Tribuna.com.
Ранее была информация, что "северяне" могут