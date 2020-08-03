Супряга, Булеца и Леднев участвовали в двухсторонке Динамо. Попов и Бурда вне общей группы

Киевское "Динамо" продолжает работу под руководством нового тренера. Сегодня команда Луческу, под наблюдением братьев Суркисов, провели двухсторонку.

Играли все футболисты основной обоймы, кроме Дениса Попова и Никиты Бурды. У двух центральных защитником мышечные повреждения.

А вот Богдан Леднев, Владислав Супряга и Сергей Булеца работали вместе со всеми. Все они прошлый сезон провели в аренде.

Отметим, что сейчас "Динамо" целенаправленно готовится к матчу за Суперкубок. В Киеве их будет ждать "Шахтер".