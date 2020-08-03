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Супряга, Булеца и Леднев участвовали в двухсторонке Динамо. Попов и Бурда вне общей группы
С мыслями об игре с "Шахтером"
Киевское "Динамо" продолжает работу под руководством нового тренера. Сегодня команда Луческу, под наблюдением братьев Суркисов, провели двухсторонку.
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Играли все футболисты основной обоймы, кроме Дениса Попова и Никиты Бурды. У двух центральных защитником мышечные повреждения.
А вот Богдан Леднев, Владислав Супряга и Сергей Булеца работали вместе со всеми. Все они прошлый сезон провели в аренде.
Отметим, что сейчас "Динамо" целенаправленно готовится к матчу за Суперкубок. В Киеве их будет ждать "Шахтер".
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Источник:ФК "Динамо"
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Комментарии (2)
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alex 66 (Кременчуг)
03.08.2020 в 23:59
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Mike7 (Рівне)
04.08.2020 в 00:36
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