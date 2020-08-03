  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Супряга, Булеца и Леднев участвовали в двухсторонке Динамо. Попов и Бурда вне общей группы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Супряга, Булеца и Леднев участвовали в двухсторонке Динамо. Попов и Бурда вне общей группы

Премьер-лига
(2 голосов)

С мыслями об игре с "Шахтером"

Супряга, Булеца и Леднев участвовали в двухсторонке Динамо. Попов и Бурда вне общей группы
UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает работу под руководством нового тренера. Сегодня команда Луческу, под наблюдением братьев Суркисов, провели двухсторонку.

Читайте такжеСуркис о назначении Луческу: У нас общество, которое все пытается превратить в политику

Играли все футболисты основной обоймы, кроме Дениса Попова и Никиты Бурды. У двух центральных защитником мышечные повреждения.

А вот Богдан Леднев, Владислав Супряга и Сергей Булеца работали вместе со всеми. Все они прошлый сезон провели в аренде.

Супряга, Булеца и Леднев участвовали в двухсторонке Динамо. Попов и Бурда вне общей группы - изображение 1

Супряга, Булеца и Леднев участвовали в двухсторонке Динамо. Попов и Бурда вне общей группы - изображение 2

Супряга, Булеца и Леднев участвовали в двухсторонке Динамо. Попов и Бурда вне общей группы - изображение 3

Отметим, что сейчас "Динамо" целенаправленно готовится к матчу за Суперкубок. В Киеве их будет ждать "Шахтер".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Никита Бурда Богдан Леднев Владислав Супряга Сергей Булеца Денис Попов
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Динамо"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex 66 (Кременчуг)
03.08.2020 в 23:59
Даже цыган видит, что Попов костолом и не подпускает к команде ( в квалифайне это красная к гадалке не ходи).
Ответить
0
-2
Mike7 (Рівне)
04.08.2020 в 00:36
Читайте внимательнее: "У двух центральных защитником мышечные повреждения". Не вкладывайте свое понятие в то, что видит Луческу.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...