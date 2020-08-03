Полузащитник Динамо отметил европейский подход Луческу

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко поделился впечатлениями от первых тренировок под руководством Мирчи Луческу.

"Сейчас, в первое время, мы знакомимся с новыми упражнениями. Тренировки у нас очень интенсивные. Нужно выполнять большой объем работы, много двигаться с мячом. У Луческу европейский подход, это сразу видно. Всей команде очень нравится тренировочный процесс, все слушают тренера и стараются выполнять его требования.

Не сказал бы, что сейчас все легко. Есть определенная усталость, так как сейчас мы работаем в режиме двух тренировок в день. Но все понимают, что так нужно, через подготовку будем набирать игровой тонус.

Главная наша мотивация - стать теми, кем нас уже долгое время хотят видеть болельщики - чемпионами. Конечно, то, что Игорь Михайлович приезжает и поддерживает нас сейчас, многого стоит. Это значит, что в нас верят, и мы должны оправдать это доверие", - приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

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Отметим, что шанс проявить себя в игре у Шапаренко будет шанс в конце августа. "Динамо" сразится за Суперкубок в игре против "Шахтера".