Вице-президент Мариуполя объяснил причину разительных кадровых изменений в главной команде

Накануне " Мариуполь " не продлил контракт главного тренера Александра Бабича и лидеров его команды.

В СМИ распространялись слухи об уменьшении финансирования клуба из-за того, что он не выполнил задания - попадания в Лигу Европы.

Зато первый вице-президент Андрей Санин в разговоре с телеканалом Футбол заявил о контролируемом процессе омоложения команды.

Ушел ряд опытных, квалифицированных игроков, опора тренера Бабича. Мы понимали, что наступает время квалифицированным ребятам сделать шаг в сторону. Как раз сейчас настал этот этап.

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