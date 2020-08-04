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Вице-президент Мариуполя объяснил причину разительных кадровых изменений в главной команде

Премьер-лига
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Разорвали контракты с лидерами

Вице-президент Мариуполя объяснил причину разительных кадровых изменений в главной команде
Новина українською

Накануне "Мариуполь" не продлил контракт главного тренера Александра Бабича и лидеров его команды.

В СМИ распространялись слухи об уменьшении финансирования клуба из-за того, что он не выполнил задания - попадания в Лигу Европы.

Зато первый вице-президент Андрей Санин в разговоре с телеканалом Футбол заявил о контролируемом процессе омоложения команды.

Ушел ряд опытных, квалифицированных игроков, опора тренера Бабича. Мы понимали, что наступает время квалифицированным ребятам сделать шаг в сторону. Как раз сейчас настал этот этап.

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Сокращение финансирования? Ничего такого нет, все планово. Ничего для игроков и болельщиков не меняется, мы и в дальнейшем ставим амбициозные цели.

Бюджет команды не изменился. А цифры в контрактах тренеров Александра Бабича и Остапа Маркевича [новый наставник] сопоставимы. Вскоре будет информация о новичках команды.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич Остап Маркевич Андрей Санин
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