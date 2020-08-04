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Насколько внимательно вы следили за УПЛ в сезоне 2019/20 - тест от UA-Футбол
С VAR и невероятной серебряной интригой
В сезоне 2019/20 донецкий "Шахтер" в тринадцатый раз выиграл чемпионат Украины. "Горняки" установили несколько рекордов, в частности, они выиграли золото за пять туров до конца первенства - никогда ранее чемпион не определялся так рано.
Прошлый розыгрыш УПЛ запомнился и другими интересными моментами. Мы предлагаем проверить насколько внимательно вы следили за чемпионатом Украины, пройдя наш тест.
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