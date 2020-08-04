Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полтавчане едут на Запад. Ворскла определилась с подготовкой к новому сезону
Будет спарринг с "Минаем"?
Несколько дней традиционно ребята будут работать без мячей, сосредоточат свои усилия на возвращении надлежащих физических и функциональных кондиций.
В тренировочном лагере команды один игрок на просмотре и много молодежи.
До 7-го августа полтавчане будут работать в родном городе, после отправятся на недельный тренировочный сбор в Закарпатье.
16-го вернутся домой и дошлифуют свою готовность перед стартом юбилейного, 30-го по счету, чемпионата УПЛ.
Спаррингов в ближайшее время команда Юрия Максимова не планирует.