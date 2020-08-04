Полтавчане едут на Запад. Ворскла определилась с подготовкой к новому сезону

Ворскляне вчера впервые после короткого летнего отпуска собрались вместе на загородной базе в Марках.

Несколько дней традиционно ребята будут работать без мячей, сосредоточат свои усилия на возвращении надлежащих физических и функциональных кондиций.

В тренировочном лагере команды один игрок на просмотре и много молодежи.

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До 7-го августа полтавчане будут работать в родном городе, после отправятся на недельный тренировочный сбор в Закарпатье.

16-го вернутся домой и дошлифуют свою готовность перед стартом юбилейного, 30-го по счету, чемпионата УПЛ.

Спаррингов в ближайшее время команда Юрия Максимова не планирует.