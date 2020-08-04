Герой футбольного дня. Остап Маркевич

Команды Мирона Маркевича в свое время делали УПЛ сильнее и приносили Украине немало очков в Таблицу коэффициентов на международной арене. Но вот уже более четырех лет аксакал украинского тренерского цеха остается на обочине и вряд ли стоит ожидать его выхода из тени. Работа куратора сборных в УАФ для пожилого человека удобна, а к тренерскому процессу непосредственно можно прикоснуться и как консультант в штабе клуба с сильным проектом и близкими к сердцу цветами. Но без Маркевичей УПЛ не будет. Вчера сын Мирона Богдановича Остап подписал контракт с "Мариуполем" и впервые в своей карьере сыграет на уровне сильнейших украинских команд.

Это будет интересно. Остап Маркевич приходит туда, где можно будет со старта нарабатывать и реализовывать свои идеи, не заботясь о наследии предшественника. Александр Бабич, как мы вчера писали , оставляет после себя команду без выразительного стиля игры и четкого рисунка. К тому же, множество игроков "Мариуполя" ушли из клуба. Вице-президент Санин объяснил, что это не последствия сокращения финансирования, а плановая и естественная чистка состава. Омоложение. Остапу Маркевичу придется проводить не косметический ремонт, а начинать строительство с фундамента.

На самом деле, в контексте Остапа Мироновича сложилась весьма интересная ситуация. Его имя часто фигурирует в новостях, репутация у него как у хорошего качественного тренера, а назначение на пост главного наставника далеко не последней команды УПЛ произошло без яркой предыстории. В Украине Остап Маркевич недолго работал в "Агробизнесе" и это, пожалуй, пока его главная визитная карточка. Несмотря на скандальное и некрасивое завершения сотрудничества между клубом и тренером (президент вмешивался в работу тренерского штаба), именно при Маркевиче-младшем "Агробизнес" начал преобразование из команды, которая боролась за выживание в Первой лиге, в одного из лидеров турнира. Идеям Остапа Маркевича было предоставлено слишком мало времени, но этого времени хватило, чтобы разогреть аппетиты. Как и в "Черноморце", где проект развития клуба также не отвечал амбициям роста и совершенствования (хотя с Ковальцем команда показывает хорошую игру – независимо от того, что происходит в клубе).

Остап Маркевич – это недосказанность, потенциал, амбиции, но, по большому счету, не подтвержденные результатами работы. Поэтому его каденция в "Мариуполе" – это интересно. Свежая кровь УПЛ не помешает.