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Нашлось место для сына Олега Кононова: весь тренерский штаб Маркевича в Мариуполе
5 человек
Новый наставник "
Александр Михайлович Иванов родился 23 ноября 1965 года в Харькове. Заслуженный тренер Украины. Воспитанник "Металлиста". Выступал на позициях нападающего и полузащитника в "Металлисте" (Харьков, 117 матчей в Высшей лиги СССР), ТПС (Финляндия), "Динамо-2" (Киев), "Торпедо" (Запорожье), "Ворскла" (Полтава), "Борисфен" (Борисполь), "Агротехсервис" (Сумы), СК "Николаев", "Авангард-Кортек" (Россия), "Дунаферр" (Венгрия), "Верховина" (Ужгород). Работал тренером в командах: "Арсенал" Харьков (1998-2001), "Металлист" (2003-2014), "Днепр" (2014/15), "Рух" Винники (2016/17), "Металлист-1925" (2017 / 18), "Агробизнес" (2019), "Черноморец" (2020).
Игорь Викторович Шуховцев родился 13 июля 1971 года в Одессе. Воспитанник СДЮСШОР "Черноморец". Защищал ворота команд: "Черноморец", СК "Одесса", "Нива" (Винница), "Норд-Ам-Подолье" (Хмельницкий), "Благо" (Благоево), «Уралмаш» (Россия), «Арсенал» (Киев ), «Таврия» (Симферополь), «Заря» (Луганск), «Металлист» (Харьков), "Балканы" (Одесская обл). Легенда мариупольского футбола. В тогда еще «Металлург» голкипер перебрался в далеком 1998-м году и защищал цвета команды 12 сезонов (с перерывом, до лета 2009 года). В активе Игоря 244 матча, из них 64 «сухие». Это лучшие показатели в истории команды. Как тренер вратарей работал в "Тоболе" (Казахстан), "Металлисте", "Балканах". Заместитель председателя Одесской областной федерации футбола.
Сергей Викторович Атласюк родился 31 мая 1987 года в Староконстантинове (Хмельницкая обл). Начинал играть в команде "Случ" (Староконстантинов). Также выступал в клубах: "Буревестник" (Тернополь), "Нива" (Тернополь), ФК «Тернополь», «Агоробизнес» (Волочиск). С ноября 2018 было тренером "Агробизнеса". Также помогал Маркевичу в "Черноморце".
Сергей Александрович Янковый родился 19 августа 1985 года. С 2005 года работал тренером в Академиях "Черноморца", "Александрии", "Зирки". Также работал в клубах Азербайджана и "Агробизнесе".
Илья Олегович Кононов родился 12 мая 1988 года. Играл в "Днепре" (Могилев) и "Локомотив" (Минск). Работал тренером в Академиях БАТЭ (Беларусь) и "Динамо" (Брест, Беларусь).