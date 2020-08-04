Нашлось место для сына Олега Кононова: весь тренерский штаб Маркевича в Мариуполе

Новый наставник " азовцев " Остап Маркевич определился со своим тренерским штабом. Помогать Остапу Мироновичу будут Александр Иванов (старший тренер), Игорь Шуховцев (тренер вратарей), Сергей Атласюк (тренер), Сергей Янковий (тренер по физической подготовке), Илья Кононов (тренер-аналитик).

Александр Михайлович Иванов родился 23 ноября 1965 года в Харькове. Заслуженный тренер Украины. Воспитанник "Металлиста". Выступал на позициях нападающего и полузащитника в "Металлисте" (Харьков, 117 матчей в Высшей лиги СССР), ТПС (Финляндия), "Динамо-2" (Киев), "Торпедо" (Запорожье), "Ворскла" (Полтава), "Борисфен" (Борисполь), "Агротехсервис" (Сумы), СК "Николаев", "Авангард-Кортек" (Россия), "Дунаферр" (Венгрия), "Верховина" (Ужгород). Работал тренером в командах: "Арсенал" Харьков (1998-2001), "Металлист" (2003-2014), "Днепр" (2014/15), "Рух" Винники (2016/17), "Металлист-1925" (2017 / 18), "Агробизнес" (2019), "Черноморец" (2020).

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Игорь Викторович Шуховцев родился 13 июля 1971 года в Одессе. Воспитанник СДЮСШОР "Черноморец". Защищал ворота команд: "Черноморец", СК "Одесса", "Нива" (Винница), "Норд-Ам-Подолье" (Хмельницкий), "Благо" (Благоево), «Уралмаш» (Россия), «Арсенал» (Киев ), «Таврия» (Симферополь), «Заря» (Луганск), «Металлист» (Харьков), "Балканы" (Одесская обл). Легенда мариупольского футбола. В тогда еще «Металлург» голкипер перебрался в далеком 1998-м году и защищал цвета команды 12 сезонов (с перерывом, до лета 2009 года). В активе Игоря 244 матча, из них 64 «сухие». Это лучшие показатели в истории команды. Как тренер вратарей работал в "Тоболе" (Казахстан), "Металлисте", "Балканах". Заместитель председателя Одесской областной федерации футбола.

Сергей Викторович Атласюк родился 31 мая 1987 года в Староконстантинове (Хмельницкая обл). Начинал играть в команде "Случ" (Староконстантинов). Также выступал в клубах: "Буревестник" (Тернополь), "Нива" (Тернополь), ФК «Тернополь», «Агоробизнес» (Волочиск). С ноября 2018 было тренером "Агробизнеса". Также помогал Маркевичу в "Черноморце".

Сергей Александрович Янковый родился 19 августа 1985 года. С 2005 года работал тренером в Академиях "Черноморца", "Александрии", "Зирки". Также работал в клубах Азербайджана и "Агробизнесе".

Илья Олегович Кононов родился 12 мая 1988 года. Играл в "Днепре" (Могилев) и "Локомотив" (Минск). Работал тренером в Академиях БАТЭ (Беларусь) и "Динамо" (Брест, Беларусь).