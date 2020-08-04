Маркос Антонио подписал долгосрочный контракт с Шахтером

Бразильский центральный полузащитник " Шахтера " Маркос Антонио подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на 5 лет.

Футболист сборной Бразилии U-20 Маркос Антонио стал игроком "Шахтера" в январе 2019-го. В марте того же года он дебютировал за "горняков", всего в остальной части сезона-2018/19 провел 10 матчей в чемпионате и Кубке Украины, забил 1 гол и сделал с командой "золотой дубль".

Сезон-2019/20 стал первым полным для Маркоса в "Шахтере". Он вписался в состав и стал получать больше игрового времени, дебютировал в еврокубках и отметился голом в поединке с "Вольфсбургом".

Всего в течение сезона Маркос Антонио провел уже 28 матчей и оформил 3 мяча. 13 июня бразильцу исполнилось 20 лет.

Предварительный контракт с "Шахтером" был действителен до конца июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.