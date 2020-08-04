Нападающий из Ирана стал лучшим игроком донецкого Олимпика в сезоне

По итогам голосования за лучшего игрока сезона 2019/2020 победу в номинации получил иранский нападающий дончан Захеди Шахаб.

Голосование в течение двух недель проходило среди болельщиков в наших соцсетях. Шахаб в голосовании с большим отрывом обогнал защитника Ивана Зотько. Замкнул тройку лидеров французский плеймейкер дончан Максим Тейшейра.

В прошлом сезоне Шахаб сыграл за "Олимпик" в Лиге 23 матча, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Главное оружие Захеди - его скорость и дриблинг, но тренеры также отмечают пушечный удар с левой ноги, заряженность на борьбу, стабильность и умение учиться.

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Transfermarkt оценивает нападающего в скромные 300 000 евро.