  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Нападающий из Ирана стал лучшим игроком донецкого Олимпика в сезоне
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий из Ирана стал лучшим игроком донецкого Олимпика в сезоне

Премьер-лига
(1 голосов)

На втором месте защитник

Нападающий из Ирана стал лучшим игроком донецкого Олимпика в сезоне
Новина українською

По итогам голосования за лучшего игрока сезона 2019/2020 победу в номинации получил иранский нападающий дончан Захеди Шахаб.

Голосование в течение двух недель проходило среди болельщиков в наших соцсетях. Шахаб в голосовании с большим отрывом обогнал защитника Ивана Зотько. Замкнул тройку лидеров французский плеймейкер дончан Максим Тейшейра.

В прошлом сезоне Шахаб сыграл за "Олимпик" в Лиге 23 матча, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Главное оружие Захеди - его скорость и дриблинг, но тренеры также отмечают пушечный удар с левой ноги, заряженность на борьбу, стабильность и умение учиться.

Читайте такжеШахаб: В следующем сезоне Олимпик может побороться и за Лигу чемпионов

Transfermarkt оценивает нападающего в скромные 300 000 евро.

Форварду олимпийцев 24 года - идеальный возраст для футболиста, когда физическое состояние организма позволяет демонстрировать свои максимальные возможности. Это означает, что в иранца есть все, чтобы в ближайшие несколько лет полностью раскрыть свой потенциал и стать не только ключевым футболистом "Олимпика", но и привлечь внимание сборной своей страны, - отмечают в клубе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Иван Зотько Шахаб Захеди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Олімпік

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...