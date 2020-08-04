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Нападающий из Ирана стал лучшим игроком донецкого Олимпика в сезоне
На втором месте защитник
По итогам голосования за лучшего игрока сезона 2019/2020 победу в номинации получил иранский нападающий
Голосование в течение двух недель проходило среди болельщиков в наших соцсетях. Шахаб в голосовании с большим отрывом обогнал защитника Ивана Зотько. Замкнул тройку лидеров французский плеймейкер дончан Максим Тейшейра.
В прошлом сезоне Шахаб сыграл за "Олимпик" в Лиге 23 матча, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
Главное оружие Захеди - его скорость и дриблинг, но тренеры также отмечают пушечный удар с левой ноги, заряженность на борьбу, стабильность и умение учиться.
Transfermarkt оценивает нападающего в скромные 300 000 евро.
Форварду олимпийцев 24 года - идеальный возраст для футболиста, когда физическое состояние организма позволяет демонстрировать свои максимальные возможности. Это означает, что в иранца есть все, чтобы в ближайшие несколько лет полностью раскрыть свой потенциал и стать не только ключевым футболистом "Олимпика", но и привлечь внимание сборной своей страны, - отмечают в клубе.