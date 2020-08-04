Официально: Колос арендует у Динамо двух игроков

Полузащитники киевского " Динамо " Евгений Смирный и Никита Кравченко в следующем сезоне будут выступать на правах аренды в ковалевском " Колосе ".

Соглашение между клубами рассчитано на один год.

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21-летний Евгений Смирный уже защищал цвета "Колоса" в сезоне 2019/20, завоевав вместе с командой путевку в квалификацию Лиги Европы. На счету хавбека - 5 голов в 25-ти матчах украинской Премьер-лиги.

23-летний Никита Кравченко провел вторую половину прошлого сезона в аренде в донецком "Олимпик", приняв участие в 12 матчах УПЛ и отметившись голевой передачей.