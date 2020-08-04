Поразить Мистера. Шапаренко эффектно забил издали в двусторонке Динамо. ВИДЕО

Команда киевского "Динамо" сыграла первый двусторонний матч под руководством Мирчи Луческу. "Зеленые" обыграли "оранжевых" со счетом 4:2. Финальную точку поставил Николай Шапаренко. Перехватив в центре поля пас Сидорчука на Леднева, он эффектно проскочил между двух игроков, и, не встретив оппонентов в опорной зоне, классно пробил метров с 22-х. Мяч от штанги залетел в ворота.

Добавим, что прошлый сезон вряд ли можно назвать удачным для Шапаренко. Николай сыграл лишь в 18 матчах и отметился лишь одним забитым голом. Для сравнения в сезоне 2018/19 у него было восемь голов и две результативные передачи.