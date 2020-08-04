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Заря объявила лучших игроков сезона 2019/2020

Премьер-лига
(1 голосов)

Топ-4

Заря объявила лучших игроков сезона 2019/2020
Новина українською

Завершено недельное голосование среди болельщиков в соцсетях за лучшего игрока "Зари" прошлого сезона.

Победителем стал атакующий полузащитник Богдан Леднев.

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Вторую позицию занял Богдан Михайличенко. Бронза у Владислава Кочергина. На четвертом месте - Владислав Кабаев.

Напомним, что Леднев вернулся из аренды "Зари" в киевское "Динамо", а контракт Михайличенко продан в бельгийский "Андерлехт".

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В статье: Заря (Луганск) Богдан Михайличенко Богдан Леднев
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Источник:
Зоря

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