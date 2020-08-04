Премьер-лига
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Заря объявила лучших игроков сезона 2019/2020
Топ-4
Завершено недельное голосование среди болельщиков в соцсетях за лучшего игрока "
Победителем стал атакующий полузащитник Богдан Леднев.
Вторую позицию занял Богдан Михайличенко. Бронза у Владислава Кочергина. На четвертом месте - Владислав Кабаев.
Напомним, что Леднев вернулся из аренды "Зари" в киевское "Динамо", а контракт Михайличенко продан в бельгийский "Андерлехт".
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Источник:Зоря
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