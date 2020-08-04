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Руководство Мариуполя ждет от Остапа Маркевича Лиги чемпионов

Премьер-лига
(2 голосов)

Хотя его успехи - пока лишь в Первой лиге

Руководство Мариуполя ждет от Остапа Маркевича Лиги чемпионов
Новина українською

Андрей Санин, первый вице-президент ФК "Мариуполь", высказался в разговоре с телеканалом Футбол по поводу назначения Остапа Маркевича новым главным тренером.

У нового коуча, по словам Санина, есть неплохой опыт на европейском футбольном рынке.

У него горят глаза! Он пришел с миллионом идей, проводит переоценку всего, меняет аспекты нашей футбольной жизни. Если не погубит пандемия COVID-19, то за три года будем играть в Лиге чемпионов.

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Цель у нас есть - это квалификация Лиги Европы. Задача-максимум - сразу в Лигу Европы, минимум - через квалификационные этапы.

У него [Маркевича] есть пожелания, но мы ведем хороший совместный диалог, как сделать так, чтобы клуб продолжил развитие. В ближайшие месяцы, недели вы все это увидите.

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В статье: ФК Мариуполь Лига чемпионов Остап Маркевич Андрей Санин
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Комментарии (23)
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Виктор 2209 (Мехико)
04.08.2020 в 15:53
И тут Остапа понесло).....Вместе с Мариуполем...
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+2
0
prostors (Вольногорск)
04.08.2020 в 15:52
Что то Маркевич прыгает из клуба в клуб, то по 1 лиге теперь в вышке. И везде строит Васюки.
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+2
0
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Yurko-Zahid (Лаббок )
04.08.2020 в 15:41
"Слава тобі господи, що не залишив мене в цьому дурдомі", подумав Бабич.
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+3
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.08.2020 в 15:43
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+3
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.08.2020 в 15:36
Якщо сраний маріуполь (фк іллічівець колишній, я так звик називати) вийде у ЛЧ тоді збірна росії вміє грати у футбол, а їхній аршавін - краще нашого Андрія Шевченка, так виходить... та НЕ ДАЙ БОЖЕ такому статись!!!
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+1
-2
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Serega1111 (Киев)
04.08.2020 в 15:57
В Мариуполе вполне возможно создать команду уровня Зари или Десны - с деньгами вроде получше, нужен нормальный тренер и договориться с Шахтером, чтобы не сильно мешал. Если Динамо не решит свои проблемы и будет играть как в нынешнем сезоне, вероятность выхода Мариуполя в квалификацию ЛЧ будет не такой уж призрачной. Согласен - не нужно. А ка.ца.пы со своим Аршавиным здесь ни причем
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
04.08.2020 в 15:15
Очень даже может быть. Надо лишь сделать ротацию с первым составом ШД! :)
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+3
-1
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Микко82 (Херсон)
04.08.2020 в 15:14
Ліга Європи - можливо. Ліга чемпіонів - фантастика у іншому відділі.
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+2
0
С.Карпович. (Ланівці)
04.08.2020 в 15:05
Навіть не смішно.
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+6
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.08.2020 в 15:42
підтримую, не смішно... бо сказати таке - це клініка, дах поїхав, а 3 століття підмінили 3 роками...
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+1
-1
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Инспектор ( )
04.08.2020 в 14:56
Театр абсурда где? Этот сайт или руководство ФК Мариуполь?
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+3
0
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Infinity (Мариуполь)
04.08.2020 в 14:54
Либо у Санина крыша протекла, либо эта вся чистка была действительно на пользу клубу и будет не очередной десант кротов набираться, а своя молодежь развиваться и через 3 года как он говорит сможет побороться за место в ЛЧ
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+3
0
Н-Махно (Мариуполь )
04.08.2020 в 15:08
лижь бы на пользу-а там
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0
-2
белорус (Киев)
04.08.2020 в 14:52
ну что можно сказать??? если одним словом - дебилы. с таким подходом к делу, финансами и игроками, имеющимися в наличии, даже Моуриньо сразу бы не занял место, позволяющее играть в ЛЧ. короче, какие руководители, такой и клуб и наоборот. понабирают шахтер ю-19 и думают, что сразу всё выиграют
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+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
04.08.2020 в 14:45
Если без аренды с Шахты то может получится,но где возьмут деньги на игрок это другой вопрос!
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0
-1
tolibgan (Запорожье)
04.08.2020 в 14:37
Каждые пол года меняется пол команды. А надо стабильность что бы ставить такие цели
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+2
0
tolibgan (Запорожье)
04.08.2020 в 14:36
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+2
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.08.2020 в 15:38
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0
0
Roman Zett (Poltava)
04.08.2020 в 14:32
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+2
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.08.2020 в 15:38
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0
0
Alex.696 (Немирів)
04.08.2020 в 14:32
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.08.2020 в 15:38
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0
0
Roman Zett (Poltava)
04.08.2020 в 14:31
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