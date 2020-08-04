Руководство Мариуполя ждет от Остапа Маркевича Лиги чемпионов

Андрей Санин, первый вице-президент ФК " Мариуполь ", высказался в разговоре с телеканалом Футбол по поводу назначения Остапа Маркевича новым главным тренером.

У нового коуча, по словам Санина, есть неплохой опыт на европейском футбольном рынке.

У него горят глаза! Он пришел с миллионом идей, проводит переоценку всего, меняет аспекты нашей футбольной жизни. Если не погубит пандемия COVID-19, то за три года будем играть в Лиге чемпионов.

Цель у нас есть - это квалификация Лиги Европы. Задача-максимум - сразу в Лигу Европы, минимум - через квалификационные этапы.

У него [Маркевича] есть пожелания, но мы ведем хороший совместный диалог, как сделать так, чтобы клуб продолжил развитие. В ближайшие месяцы, недели вы все это увидите.