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Кадири покинет Динамо и вернется в тульский Арсенал

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок будет выступать в РПЛ

Кадири покинет Динамо и вернется в тульский Арсенал
Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири возвращается в тульский "Арсенал". Об этом сообщает телеграм-канал Динамо Киев Inside.

"Город самоваров, пряников и оружия забирает свой подарок обратно", – сказано в сообщении.

"Перевожу: Кадири – аренда в "Арсенал Тула", – более детально объяснил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

Напомним, что несколько дней назад Кадири подтвердил свое возвращение в российский клуб в личной переписке с фанатами "Арсенала". В составе российского клуба Мохаммед провел 27 матчей в период с 2018 по 2019 годы.

В прошлом сезоне Кадири провел в составе "Динамо" 16 матчей во всех турнирах. Контракт 24-летнего ганского игрока с киевлянами действует до лета 2023 года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Динамо (Киев) Мохаммед Кадири
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Комментарии (1)
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ShtanGa (Славське)
04.08.2020 в 15:50
За само варом
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