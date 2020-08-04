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Миколенко близок к переходу в Эвертон

Премьер-лига
(1 голосов)

Ириски готовы заплатить за украинца 12-15 миллионов евро

Миколенко близок к переходу в Эвертон
Новина українською

По информации areanapoli.it, защитник "Динамо" Виталий Миколенко снова интересен "Наполи". В то же время сумма в 12-15 миллионов евро, которую хочет получить за своего игрока "Динамо", не устраивает итальянскую сторону.

Также сообщается, что Миколенко попал в сферу интересов клуба АПЛ – "Эвертона". По информации источника, переговоры могут пойти намного быстрее, если "ириски" продадут Лукаса Диня, которым интересуются несколько английских грандов.

В нынешнем сезоне Виталий Миколенко сыграл 23 матча в УПЛ, в которых забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач.

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Англия) Эвертон Виталий Миколенко
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Источник:
Sport.ua
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Комментарии (12)
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adidas77 (Cумы)
04.08.2020 в 17:33
То есть Матвиенко в Арсенал за 26 лямов фунтов.При том. что кроты хотели 35!!! А Мыколенко за 10 ???Ну ну...
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0
0
avatar
armik (Киев)
04.08.2020 в 17:47
Естественно, что игрок известной в Европе команды стоит гораздо больше, чем из заштатного курятника.
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+2
-1
adidas77 (Cумы)
04.08.2020 в 17:58
armik (Киев) Курицу ты в зеркале увидишь! Ты не достоин нормального человеческого диалога!И какая бы команда не была, покупают игрока, а не имя команды! Боже сколько же на сайте идиотов....
0
0
аалекс ( Крым)
04.08.2020 в 17:48
А что Матвиенко уже перешел?))
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
04.08.2020 в 17:22
тут надысь говорили, что им "гранд" интересуется) наверн все-таки имелся в виду Наполи, а не конхвэты
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0
0
Ten0N (Leopolis)
04.08.2020 в 17:53
А с каких про Наполи стал грандом?
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
04.08.2020 в 17:13
Миколенко реально перспективный. Так что 12-15 за него нормальная цена. Для представителя АПЛ это вообще не деньги. Тем более, что шанс заработать на дальнейшей продаже очень велик.
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+5
-1
аалекс ( Крым)
04.08.2020 в 17:03
Ну это уже похоже на правду. Пятнадцать, я думаю, они не дадут, а вот за 8-9, вполне могут сторговаться.
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+1
-2
ffggpl (Харьков)
04.08.2020 в 16:59
Миколенко в оптимальном возрасте для перехода в западноевропейский клуб. Если передержут пацана, сложнее будет раскрытся. Плюс, стимул для других игроков. Мыльные оперы, как с Ярмоленко, ничем хорошим не заканчиваются. За это время можно двух-трех продать и получить большую прибыль.
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+5
0
beaver_penetrator (Meiringen)
04.08.2020 в 16:41
Как болельщик Шахтёра "Ха!". Чувак который остановил КиРо, уходит за 12-15 млн. в 12 команду. Зачем?
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0
0
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Инспектор ( )
04.08.2020 в 16:44
Может воля Луческу?
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
04.08.2020 в 17:56
Очередной раз видим менеджмент Днонамо-г@вно.
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0
0


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