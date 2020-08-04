Миколенко близок к переходу в Эвертон

По информации areanapoli.it, защитник "Динамо" Виталий Миколенко снова интересен "Наполи". В то же время сумма в 12-15 миллионов евро, которую хочет получить за своего игрока "Динамо", не устраивает итальянскую сторону.

Также сообщается, что Миколенко попал в сферу интересов клуба АПЛ – "Эвертона". По информации источника, переговоры могут пойти намного быстрее, если "ириски" продадут Лукаса Диня, которым интересуются несколько английских грандов.

В нынешнем сезоне Виталий Миколенко сыграл 23 матча в УПЛ, в которых забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач.