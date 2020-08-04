Олимпик не стал продлевать контракт с Максимом Дегтяревым

Форвард "Олимпика" Максим Дегтярев покинул Олимпик.

Действие контракта форварда с донецким клубом подошло к концу. Стороны решили соглашение не продлевать. Дегтярев получил статус свободного агента и покинул расположение дончан.

Максим присоединился к Олимпику летом 2018 года и с 8 голами стал лучшим бомбардиром команды в сезоне. Летом 2019 года на правах аренды перешел в черниговскую Десну, однако по окончанию осенней части чемпионата вновь вернулся в донецкий клуб. В Favbet-Лиге за Олимпик провел 6 матчей, в которых сумел забить 5 голов.