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Олимпик не стал продлевать контракт с Максимом Дегтяревым

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок покинул донецкий клуб

Олимпик не стал продлевать контракт с Максимом Дегтяревым
Новина українською

Форвард "Олимпика" Максим Дегтярев покинул Олимпик.

Действие контракта форварда с донецким клубом подошло к концу. Стороны решили соглашение не продлевать. Дегтярев получил статус свободного агента и покинул расположение дончан.

Максим присоединился к Олимпику летом 2018 года и с 8 голами стал лучшим бомбардиром команды в сезоне. Летом 2019 года на правах аренды перешел в черниговскую Десну, однако по окончанию осенней части чемпионата вновь вернулся в донецкий клуб. В Favbet-Лиге за Олимпик провел 6 матчей, в которых сумел забить 5 голов.

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В статье: Олимпик (Донецк) Максим Дегтярев
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Источник:
olimpik
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