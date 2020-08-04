Два футболиста Шахтера еще на сезон останутся в Мариуполе

Новый тренер "Мариуполя" Остап Маркевич продолжает формировать состав на следующий сезон. Была продлена аренда двух игроков.

Как сообщает официальный сайт "приазовцев", Алексей Кащук и Дмитрий Топалов еще сезон проведут в команде. Права на них принадлежат "Шахтеру".

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Алексей в прошедшем сезона провел за "Мариуполь" 19 матчей и забил четыре гола. Он стал героем игры против "Александрии" , так как его точный удар принес команде Бабича победу. Топалов совершил шесть результативных действий (4+2) в 24-х матчах.