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Два футболиста Шахтера еще на сезон останутся в Мариуполе
Маркевич на них рассчитывает
Новый тренер "Мариуполя" Остап Маркевич продолжает формировать состав на следующий сезон. Была продлена аренда двух игроков.
Как сообщает официальный сайт "приазовцев", Алексей Кащук и Дмитрий Топалов еще сезон проведут в команде. Права на них принадлежат "Шахтеру".
Алексей в прошедшем сезона провел за "Мариуполь" 19 матчей и забил четыре гола. Он стал героем игры
Ранее стал известен тренерский штаб "Мариуполя", который будет