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Два футболиста Шахтера еще на сезон останутся в Мариуполе

Премьер-лига
(2 голосов)

Маркевич на них рассчитывает

Два футболиста Шахтера еще на сезон останутся в Мариуполе
UA-Футбол
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Новый тренер "Мариуполя" Остап Маркевич продолжает формировать состав на следующий сезон. Была продлена аренда двух игроков.

Как сообщает официальный сайт "приазовцев", Алексей Кащук и Дмитрий Топалов еще сезон проведут в команде. Права на них принадлежат "Шахтеру".

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Алексей в прошедшем сезона провел за "Мариуполь" 19 матчей и забил четыре гола. Он стал героем игры против "Александрии", так как его точный удар принес команде Бабича победу. Топалов совершил шесть результативных действий (4+2) в 24-х матчах.

Ранее стал известен тренерский штаб "Мариуполя", который будет помогать Маркевичу-младшему.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Дмитрий Топалов Алексей Кащук
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Источник:
ФК "Мариуполь"
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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
04.08.2020 в 19:24
а вот и обновления состава
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Artemanat (Кривой Рог)
04.08.2020 в 19:05
Лучше бы в Бельгию поехали долбни
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