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Форвард Динамо: У Луческу - чемпионская философия

Премьер-лига
(1 голосов)

Трофеев румынский наставник выиграл немало

Форвард Динамо: У Луческу - чемпионская философия
UA-Футбол
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Форвард "Динамо" Ибрагим Каргбо поделился впечатлениями от первых дней подготовки к новому сезону.

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"На самой первой тренировке все игроки выглядели немного тяжелыми после отпуска. У меня тоже было такое ощущение, несмотря на то, что я готовился дополнительно по своей программе. Первая же тренировка была очень интенсивной. Такой же выдалась и вторая. Нам пришлось быстро приспособиться к таким нагрузкам. Зато сегодня мы уже чувствовали себя лучше, ноги были легкими. На самом деле, пауза была небольшой, всего десять дней, поэтому мы можем набрать форму довольно-таки быстро. Сегодня мы показали это на поле, сыграв три тайма по 30 минут. Еще через несколько игр мы будем чувствовать себя отлично.

Сейчас все полны решительности, все работают с единой целью – побеждать и завоевывать трофеи. Все знают, что Мирча Луческу преуспел в этом на протяжении своей карьеры. У Луческу – чемпионская философия, он привык побеждать. И теперь наша команда хочет добиваться побед вместе с ним", - цитирует нападающего официальный сайт киевлян.

В прошлом сезоне Ибрагим провел за "Динамо" три матча, в которых отметился одним автоголом.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
ФК "Динамо"
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Комментарии (2)
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SAID (Одесса)
04.08.2020 в 21:11
А у Лесика что было?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.08.2020 в 21:14
сердечная философия
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