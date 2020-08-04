Источник: Днепр-1 продлил контракт с Михайленко, но у наставника больше нет иммунитета

Дмитрий Михайленко остается в "Днепре-1". Об этом сообщает главный редактор сайта FCDnipro.com Александр Скляр.

После того, как сорвались переговоры с Виктором Скрипником , было принято решение продлить контракт с Михайленко. Новая сделка рассчитана до 2021-го года.

Однако у него больше нет "иммунитета". Он начнет работу с командой в новом сезоне, но может быть уволен из-за плохих результатов.

В прошлом сезоне "Днепр-1" занял седьмое место, но не сумел пробиться в еврокубки.