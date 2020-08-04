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Источник: Днепр-1 продлил контракт с Михайленко, но у наставника больше нет иммунитета

Премьер-лига
(1 голосов)

Любая ошибка может стоить наставнику работы

Источник: Днепр-1 продлил контракт с Михайленко, но у наставника больше нет иммунитета
UA-Футбол
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Дмитрий Михайленко остается в "Днепре-1". Об этом сообщает главный редактор сайта FCDnipro.com Александр Скляр.

После того, как сорвались переговоры с Виктором Скрипником, было принято решение продлить контракт с Михайленко. Новая сделка рассчитана до 2021-го года.

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Однако у него больше нет "иммунитета". Он начнет работу с командой в новом сезоне, но может быть уволен из-за плохих результатов.

В прошлом сезоне "Днепр-1" занял седьмое место, но не сумел пробиться в еврокубки.

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В статье: Дмитрий Михайленко СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
04.08.2020 в 22:53
Подставой попахивает, чтоб бока на Михайленко спихнуть. Понятное дело, что за месяц игру под имеющихся исполнителей не поставишь. Поначалу Днепр, скорее всего, будет терять очки. Уже со временем, возможно, разыграется
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