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Источник: Днепр-1 продлил контракт с Михайленко, но у наставника больше нет иммунитета
Любая ошибка может стоить наставнику работы
Дмитрий Михайленко остается в "Днепре-1". Об этом сообщает главный редактор сайта FCDnipro.com Александр Скляр.
После того, как
Однако у него больше нет "иммунитета". Он начнет работу с командой в новом сезоне, но может быть уволен из-за плохих результатов.
В прошлом сезоне "Днепр-1" занял седьмое место, но не сумел пробиться в еврокубки.
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Источник:Youtube-канал "Причал"
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