Атакующий хавбек Десны хочет в соперники Вильярреал

Черниговская " Десна ", которая накануне впервые в истории получила право выступать в Лиге Европы, вышла из кратковременного отпуска и начала подготовку к новому сезону.

Атакующий полузащитник черниговцев Алексей Гуцуляк, только восстановился после сложной травмы, рассказал об ожидаемом сопернике в еврокубках и о своем здоровье.

- Состояние здоровья у меня уже хорошее - полностью восстановился и могу готовиться с командой в общей группе.

- Дебютный сезон в "Десне", наверное, получился для Вас не так как планировали: карточки, карантинный перерыв в чемпионате и травма ...На что лично Вы настроены в сезоне 2020/21?

- Да, этот сезон, вернее полсезона, не слишком удачные для меня. Но были и хорошие моменты ...Да, травмировался, но бывает все - не пошло с самого начала. Надеюсь, с нового сезона буду полезным для команды.

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- Вы были в структуре "Вильярреала". Хотели бы встретиться с этим клубом в Лиге Европы?

- Да ...Они попали в ЛЕ? ..Было бы очень интересно!

- Болельщикам сейчас позволили частично вернуться на стадионы. Грустили по матчам со зрителями?

- Конечно, без болельщиков игра как на сборе - нет эмоций. Наши болельщики нас очень поддерживают и любят команду. Это для нас очень большой плюс - играя дома чувствуем родные трибуны. Без болельщиков, по большому счету, не важно где играешь - дома или на выезде, ведь, повторюсь, не хватает эмоций...