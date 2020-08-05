  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо заночевало на клубной базе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо заночевало на клубной базе

Премьер-лига
(2 голосов)

Из-за позднего вечернее и утреннее тренировки

Динамо заночевало на клубной базе
Новина українською

Вчера динамовцы продолжили подготовку к новому сезону под руководством Мирчи Луческу.

После тренировочного двустороннего матча в понедельник игроки разъехались по домам, а вчера после обеда собрались на клубной базе в Конча-Заспе.

Игроки провели интенсивную вечернюю тренировку, которая носила полноценный характер. Полтора часа работы на футбольном поле дали динамовцам хорошую нагрузку после спарринга.

Читайте такжеМиколенко интересен клубу АПЛ, а Касильяс завершил карьеру. Главные новости от 4 августа

После занятия игроки получили возможность отдохнуть и подготовиться к сегодняшнему рабочему дню.

Команда заночевала на базе, а уже в 10:30 запланирована утренняя тренировка.

Перед вечерним занятием тренерский штаб сегодня проведет традиционную теоретическую работу с игроками.

Первый контрольный матч "бело-синие" проведут 7 августа против представителя Второй лиги - "Вереса" (Ровно).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Конча-Заспа тренировка
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gafan777 (Каменка)
05.08.2020 в 09:44
Та вы шо, какая неожиданность. Прям топ новость дня
Ответить
+1
0
absurdlight (Kiev)
05.08.2020 в 10:15
Заметь, что больше никого так не комментируют. Подобные «новости» достали уже!
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 10:20
хайп
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
05.08.2020 в 10:26
TIRAN, глотай ЧМО
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...