Динамо заночевало на клубной базе

Вчера динамовцы продолжили подготовку к новому сезону под руководством Мирчи Луческу.

После тренировочного двустороннего матча в понедельник игроки разъехались по домам, а вчера после обеда собрались на клубной базе в Конча-Заспе.

Игроки провели интенсивную вечернюю тренировку, которая носила полноценный характер. Полтора часа работы на футбольном поле дали динамовцам хорошую нагрузку после спарринга.

После занятия игроки получили возможность отдохнуть и подготовиться к сегодняшнему рабочему дню.

Команда заночевала на базе, а уже в 10:30 запланирована утренняя тренировка.

Перед вечерним занятием тренерский штаб сегодня проведет традиционную теоретическую работу с игроками.

Первый контрольный матч "бело-синие" проведут 7 августа против представителя Второй лиги - "Вереса" (Ровно).