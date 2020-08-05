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Динамо заночевало на клубной базе
Из-за позднего вечернее и утреннее тренировки
Вчера
После тренировочного двустороннего матча в понедельник игроки разъехались по домам, а вчера после обеда собрались на клубной базе в Конча-Заспе.
Игроки провели интенсивную вечернюю тренировку, которая носила полноценный характер. Полтора часа работы на футбольном поле дали динамовцам хорошую нагрузку после спарринга.
После занятия игроки получили возможность отдохнуть и подготовиться к сегодняшнему рабочему дню.
Команда заночевала на базе, а уже в 10:30 запланирована утренняя тренировка.
Перед вечерним занятием тренерский штаб сегодня проведет традиционную теоретическую работу с игроками.
Первый контрольный матч "бело-синие" проведут 7 августа против представителя Второй лиги - "Вереса" (Ровно).