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Маркевич: Блохин – гордость нации, Суркис – никто

Премьер-лига
(2 голосов)

Суркис вспомнил две измены - СДПУ (о) и сборной

Маркевич: Блохин – гордость нации, Суркис – никто
Новина українською

Накануне в интервью на телевидении президент "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на критику со стороны Олега Блохина по поводу назначения румына Мирчи Луческу главным тренером "бело-синих.

Суркис вспомнил, что увлекался игрой "Динамо" с Блохиным в составе, выпрашивал деньги у родителей, чтобы попасть на матчи киевлян. Выделил президент "Динамо" и коммунистическое прошлое Олега Блохина.

Он занимался ЦК Компартии Украины. Лично Щербицкий [первый секретарь Компартии УССР] опекал его.

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Вот мне всегда говорили, что я назначаю "динамовские сердца". Блохин - это "динамовское сердце" или нет? Мне самое главное понять реакцию людей. Ему же был предоставлен шанс! При приобретении футболистов на 70 млн евро в одно трансферное окно команда заняла четвёртое место. А он после этого пришел ко мне за компенсацией! И я ему ее выплатил. Надо просто совесть иметь!

Почему он об этом не говорит? Даже большом Блохину, если он мне послал вызов, я хотел бы ответить. Не обижать его, не умалять его заслуг перед украинским футболом. Ни в коем случае. Но хотел бы напомнить ему, что для того, чтобы занять пост тренера национальной команды своего времени, он тоже перешел из Коммунистической партии в СДПУ(о). Значит, он по дороге тоже кого-то предал.

Второе. Он работал тренером сборной, но он ее бросил через 2 минуты после нашего с ним разговора. Я тогда был в цейтноте, мне нужен был тренер после освобождения Юрия Семина. Обратился к Олегу Владимировичу. Он думал ровно минуту. Он не пошел в Федерацию футбола, а побежал! Разорвал контракт и перешел в "Динамо". А сейчас УАФ "верно служит".

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич отреагировал на слова Игоря Суркиса.

Суркису надо посмотреть на себя со стороны. Блохин - это гордость нации, а кто такие Суркисы? Не понимаю.

Не имеет он никакого ни морального, ни физического права такое говорить. Блохин - гордость нации, Суркис - никто.

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В статье: Игорь Суркис Мирон Маркевич Украина Олег Блохин Динамо (Киев)
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Комментарии (27)
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kampodua (Київ)
05.08.2020 в 12:24
Просто вчора їхні зарплати в УАФ оприлюднили, от їм і треба якоюсь інформацією відволікти від цього увагу громадськості.
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0
-1
viajador (ФК Потіївка)
05.08.2020 в 12:21
Остерігся би називати Блохіна гордістю нації - ватник ще той. Засідав у ВР у фракції комуністів, хам до журналістів, проросійський тип характеру.
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+3
-1
KDK2020 (Киев)
05.08.2020 в 12:19
Ну що ж ви так! Це Блохін врятував Динамо на початку 1990-х від зникнення! Це він всіх ці роки утримував клуб із своєї зарплатні в асоціації! А тепер залишилося віддати клуб прекрасній державній системі, талановитим міським збирачам податків - й ви рванете! Рванете зі старта в кар'єр. Складається враження, що вам чим гірше тим краще. Це вдуматись! На повному "патріотично"-"антисіоністському" серйозі пропонувати віддати клуб місту. Ау, сови, ви дебіли?
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+3
-1
bai22022 (дрогобич)
05.08.2020 в 12:14
дебільні переклади
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+1
0
androma (Вересневе)
05.08.2020 в 12:14
Блохин покритиковал Суркиса. Суркис отреагировал на критику Блохина. Маркевич отреагировал на слова Суркиса. Кто отреагирует на реагирование Маркевича ? Или идиоты закончились ?
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+1
-2
bai22022 (дрогобич)
05.08.2020 в 12:12
не знаю що зробили з текстом дуже багато перекручень
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0
0
bai22022 (дрогобич)
05.08.2020 в 12:08
Маркевич среколиз,Лиже сраку Паведку що б не викинули з великого трепера всіх команд і ні за що отримувати шалені гроші.Нехай сопе в дві дірки і не пхає свого носа куди не слід.він дійсно ніхто.8 років доїв Ярославського , загробив Дніпро яке зробив Рамос , і багато ще чого.Нехай косультує сина ,що б не знищив Маріуполь .так як всі команди які тренував
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+2
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
05.08.2020 в 12:03
Блохин - безусловно, легенда нашего футбола. А Богданычу надо вернуться, наконец-то, на тренерскую работу и перестать влезать во все эти гов..отерки
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0
-1
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Antolog (Одесса)
05.08.2020 в 11:45
Блохін гордість не лише України як гравець, а й всього світового футболу!
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+3
-3
Alex.696 (Немирів)
05.08.2020 в 11:49
Як гравець, а як трегер Динамо - повне дно.
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+5
-2
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Полiccя (Житомир)
05.08.2020 в 11:32
Суркиса боготворят дурачки либо фаны кротов. Первые реально верят , что без сурков не будет Динамо , а вторые просто радуются бездарному руководству их главного конкурента.
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+3
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2020 в 11:42
абсолютно вірно, наче у сер. 90-х рр ДК без Суркісів прям аж загиналося... вважаю, якщо ДК стане комунальним клубом, нічого страшного з ним станеться ( для особливо упоротих/кротів = ФК точно не припинить існування, але буде стабільність)
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0
-3
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2020 в 11:26
тому моя позиція наступна: Мирон Маркевич - ЛЕГЕНДА українського футболу (роки з Металістом, фінал ЛЄ з Дніпром - це клас фахівця, який кує суперкоманди з нічого), його позицію щодо слів суркіса швидше підтримаю, бо суркіс це "ничтожество" корупційне лайно паразитуюче в Україні... щодо блохіна я вже висловився
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+5
-5
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Antolog (Одесса)
05.08.2020 в 11:43
Маркевич - ЛЕГЕНДА! Назви мені що він виграв як тренер, раз ти кажеш про його тренерський неймовірний талантище, щоб бути кращим за того ж Реброва або інших?) Він не виграв жодного турніру в якому брали участь його команди, жодного! Так, тандем Ярославський/Маркевич подарували Україні добротну команду Металіст, але за успіхом стояла ціла команда спеціалістів. По Дніпру, так, дійшли до фіналу, але це не Ліга Чемпіонів і не лише робота видатного тренера Маркевича, а в першу чергу іспанських спеціалістів, а також самих гравців... хОча так, мав змогу вписати своє імя в історію, але не вписав, мабуть тому що не достойний цього, про це ви не подумали... ЛЕГЕНДА...) це легенда для Вінників, тут не поспориш...
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+4
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2020 в 11:48
назви мені окрім цього ж срібного сезону 2014 Металіста (вперше у ЛЧ) ще хоч одну команду за усі роки укр. футболу, якій б вдалося потіснити з 2-го (про чемпіонство - це узагалі, відділ фантастики далі) лігочемпіонівського місця когось з пари Динамо-Шахтар (ах, мало не забув, Таврія - чемпіон першого чемпіонату України, але це давно й неправда було, то футболом важко було назвати.. А ще хто!???
0
-2
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Antolog (Одесса)
05.08.2020 в 11:55
))) З твої позиції виходить, що друге місце в ЧУ дає право вважати тренера ЛЕГЕНДОЮ українського футболу??? А чому не Блохін для приклада, який зі збірною увійшов в вісімку найкращих збірних світу, він мав не такий рівний склад футболістів на рівні з суперниками? Той Металіст мав бути взагалі першим... Так ти мені так і не відповів, як людина без жодного тренерського здобутка, ні одна його команда не виграла жодного турніру в тебе вважається ЛЕГЕНДОЮ, а той же Ребров або Блохін ні...)
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-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2020 в 12:08
Ребров - можливо, але тренуючи ДК не ставати чемпіоном в УПЛ я не знаю ким це треба бути (блохіним), а те що Металіст не виграв жодного Кубку України - частково можу погодитися, а щодо титулів чемпіонів УПЛ - категорично ні, повторюсь, сам факт того, що Маркевич прорвався зі своїм Металістом до ЛЧ - це вже здобуток+ для тебе, який усе бачить крізь призму одних титулів = Металіст Маркевича (після одного сезону у вишці, починаючи з 2-го сезону (2006-2007, здається) 6 разів поспіль (до срібла 2013) і у 2014 ще раз брав бронзу УПЛ (так, я пам'ятаю, що Металіст позбавили бронзи 2007-2008 через той "договорняк" з Карпатами, але більш таких прикладів у нас немає (ДК і шахта звісно не приклади, мова йде про решту команд України за весь час?)
0
0
vgolovan (полтава)
05.08.2020 в 11:22
старый пердун маркевич вообще ум потерял и рамсы попутал скоро от кормушки прогонят
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+3
-7
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2020 в 11:27
Пердун, гибанув назад на своє сідало проплачена шавка буде підгавкувати!
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+3
-3
aleks68
05.08.2020 в 12:06
су.кису за бесплатно лижешь?очень нравятся братья?довели дЫнамо до ручки теперь стали правдолюбами
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+1
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2020 в 11:21
Я відчуваю повну антипатію до блохіна (після того "славетного 4 місця" з новачками за 70 млн баксів), але наскільки я розумію цю статтю - тут вибір між блохіним та суркісом
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+5
-1
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simargl (Чернигов)
05.08.2020 в 11:19
В футболе как игрок да , а как человек ... тут они скорее всего друг от друга не далеко ушли. Равно как и Маркевич . Достали уже своими дрязгами. Игра рассудит.
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+7
-1
vgolovan (полтава)
05.08.2020 в 11:18
это я про блохина
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+2
0
vgolovan (полтава)
05.08.2020 в 11:17
что человек просто муд-к невзирая на все его заслуги
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+3
-1
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genpet (Николаев)
05.08.2020 в 11:51
Чего ты делаешь здесь паршивая букашка, если обзываешь великого Блохина. Своими рекордами и достижениями Олег прославил СССР, Украину, его любят и уважают миллионы во всем мире. А ты кто такой, чтоб тут умничать.
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+1
-2
vgolovan (полтава)
05.08.2020 в 12:27
ты просто дурак
0
0
vgolovan (полтава)
05.08.2020 в 11:16
такое бывает
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+2
-1


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