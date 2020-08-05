Маркевич: Блохин – гордость нации, Суркис – никто

Накануне в интервью на телевидении президент " Динамо " Игорь Суркис отреагировал на критику со стороны Олега Блохина по поводу назначения румына Мирчи Луческу главным тренером "бело-синих.

Суркис вспомнил, что увлекался игрой "Динамо" с Блохиным в составе, выпрашивал деньги у родителей, чтобы попасть на матчи киевлян. Выделил президент "Динамо" и коммунистическое прошлое Олега Блохина.

Он занимался ЦК Компартии Украины. Лично Щербицкий [первый секретарь Компартии УССР] опекал его.

Вот мне всегда говорили, что я назначаю "динамовские сердца". Блохин - это "динамовское сердце" или нет? Мне самое главное понять реакцию людей. Ему же был предоставлен шанс! При приобретении футболистов на 70 млн евро в одно трансферное окно команда заняла четвёртое место. А он после этого пришел ко мне за компенсацией! И я ему ее выплатил. Надо просто совесть иметь! Почему он об этом не говорит? Даже большом Блохину, если он мне послал вызов, я хотел бы ответить. Не обижать его, не умалять его заслуг перед украинским футболом. Ни в коем случае. Но хотел бы напомнить ему, что для того, чтобы занять пост тренера национальной команды своего времени, он тоже перешел из Коммунистической партии в СДПУ(о). Значит, он по дороге тоже кого-то предал. Второе. Он работал тренером сборной, но он ее бросил через 2 минуты после нашего с ним разговора. Я тогда был в цейтноте, мне нужен был тренер после освобождения Юрия Семина. Обратился к Олегу Владимировичу. Он думал ровно минуту. Он не пошел в Федерацию футбола, а побежал! Разорвал контракт и перешел в "Динамо". А сейчас УАФ "верно служит".

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич отреагировал на слова Игоря Суркиса.