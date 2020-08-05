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Завтра Десна сыграет первый контрольный поединок

Премьер-лига
(1 голосов)

С киевским "Динамо"

Завтра Десна сыграет первый контрольный поединок
Новина українською

В рамках подготовки к новому сезону подопечные Александра Рябоконя проведут 5 контрольных поединков.

Первый соперник - "Динамо" U21.

Товарищеский матч состоится в четверг, 6 августа. Начало запланировано на 17:00. Игра состоится на УТБ "Динамо" в Конча-Заспе.

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Источник:
Десна

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