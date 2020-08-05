Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Завтра Десна сыграет первый контрольный поединок
С киевским "Динамо"
В рамках подготовки к новому сезону подопечные Александра
Первый соперник - "Динамо" U21.
Товарищеский матч состоится в четверг, 6 августа. Начало запланировано на 17:00. Игра состоится на УТБ "Динамо" в Конча-Заспе.
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Источник:Десна
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