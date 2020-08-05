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Новый наставник Карпат определился с тренерским штабом - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

В клубе размышляют над сохранением U-19

Новый наставник Карпат определился с тренерским штабом - СМИ
Новина українською

Роман Гнатив, который должен принять главную команду "Карпат", определился со своим тренерским штабом, информирует Meta-ratings.

В него должны войти легендарный экс-голкипер зелено-белых 1992-2002 Богдан Стронцицкий и Александр Гринишин.

Также в структуре клуба хотят сохранить команду U-19.

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В статье: Богдан Стронцицкий Карпаты (Львов) Роман Гнатив
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Источник:
meta-ratings

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