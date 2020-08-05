Премьер-лига
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Новый наставник Карпат определился с тренерским штабом - СМИ
В клубе размышляют над сохранением U-19
Роман Гнатив, который должен принять главную команду "
В него должны войти легендарный экс-голкипер зелено-белых 1992-2002 Богдан Стронцицкий и Александр Гринишин.
Также в структуре клуба хотят сохранить команду U-19.
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Источник:meta-ratings
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